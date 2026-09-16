दरिंदा था वो: झाबुआ में छह साल की बच्ची को मुंहबोले भाई ने बनाया शिकार, घुमाने ले जाने के बहाने की दरिंदगी

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जिले के काकनवानी थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बालिका का दूर का रिश्तेदार और मुंह बोला भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया है।