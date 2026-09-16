पन्ना में फिर मिला बेशकीमती हीरा: कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान, मझगवां की खदान में मिला मेहनत का फल

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की धरती ने एक बार फिर अपनी बेशकीमती दौलत दुनिया के सामने रखी है। पन्ना के मझगवां स्थित एनएमडीसी लिमिटेड की हीरा खदान में 15 सितंबर 2026 को 27.29 कैरेट का बहुमूल्य हीरा मिलने से खनन क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

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