मध्यप्रदेश: पांच दिन बाद भोपाल लौटे भाजपा विधायक, देर रात राज्यपाल से मिले कमलनाथ

08:28 AM, 16-Mar-2020

मध्यप्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, उन्हें (बंगलूरू में ठहरे हुए बागी कांग्रेस विधायक) उनको सम्मोहित और प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें कुछ लोग राज्य वापस नहीं आने दे रहे हैं। उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है।

Madhya Pradesh Minister PC Sharma: They (rebel Congress MLAs who are kept in Bengaluru) are being hypnotized & terrorized and are not allowed by (some people) to come to the state, their families are being harassed. (15.03.2020) pic.twitter.com/Yos8OT3sRl