नेपाल बाढ़: विनाशकारी आपदा से पंडित धीरेंद्र शास्त्री व्यथित, बोले- बागेश्वर परिवार तुरंत सेवा कार्य में जुटे

जापान यात्रा के बाद भारत लौटे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नेपाल में आई भीषण बाढ़ और उससे पैदा हुई त्रासदी की जानकारी मिली। बाढ़ के कारण हजारों परिवारों के प्रभावित होने और कई लोगों के बह जाने की खबर पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया। बागेश्वर सरकार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर वीडियो संदेश जारी कर नेपाल के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई।

विज्ञापन