फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Markets bustle with activity due to the Rakhi festival; brisk shopping witnessed; city bus service to

इंदौर : राखी त्यौहार के कारण दमके बाजार, खूब हुई खरीददारी, शुक्रवार को बहनों के लिए सिटी बस सेवा फ्री

Thu, 27 Aug 2026 07:57 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Thu, 27 Aug 2026 07:57 PM IST
सार

 इंदौर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। राखी, मिठाई, कपड़े और की दुकानों पर गुरुवार को खरीदारों की भीड़ उमड़ी। वहीं, एआईसीटीएसएल ने महिलाओं कोबसों में 48 घंटे तक मुफ्त सफर की सुविधा दी है। 

विज्ञापन
Indore: Markets bustle with activity due to the Rakhi festival; brisk shopping witnessed; city bus service to
राखी त्यौहार के कारण दमके बाजार - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर में राखी के पूर्व की रौनक बाजारों में रही। आम दिनों की तुलना में बाजारों में ज्यादा भीड़ रही। महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। राखियों की दुकानें राजवाड़ा, पाटनीपुरा, पलासिया और एयरपोर्ट क्षेत्र में सड़कों पर सजी रहीं।

विज्ञापन


इसके अलावा कपड़े, मिठाई और इलेक्ट्रॉनिक शोरूमों पर भी खूब ग्राहकी हुई। ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने राजवाड़ा को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया था। चार पहिया वाहन लेकर आए लोगों को दूर वाहन पार्क कर दुकानों तक जाना पड़ा। सराफा बाजार में भी चांदी की राखियों की डिमांड रही। मिठाइयों के अलावा चॉकलेट और सूखे मेवे भी गुरुवार को खूब बिके।

विज्ञापन

रक्षाबंधन पर एआईसीटीएसएल ने भी बहनों को तोहफा दिया है। महिलाओं के लिए इंदौर से आसपास के शहरों तक चलने वाली बसों में 48 घंटे तक कोई किराया नहीं लगेगा। यह सुविधा गुरुवार से ही लागू हो गई और महिलाओं ने बसों में मुफ्त सफर किया। 29 अगस्त को सुबह छह बजे तक बसों में महिला यात्रियों के लिए किराया नहीं लगेगा। यह सुविधा इंदौर से भोपाल, सागर, रतलाम, नीमच, अशोकनगर, झाबुआ और खरगोन रूट पर चलने वाली बसों में रहेगी। इंदौर में सबसे ज्यादा यात्री भोपाल जाते हैं। इस रूट पर चलने वाली बसों में महिला यात्रियों को किराया नहीं देना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

यातायात भी बाधित हुआ

बाजारों में गुरुवार को ज्यादा भीड़ होने के कारण प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति रही। जवाहर मार्ग, एमजी रोड पर दिनभर वाहन गुत्थम-गुत्था होते रहे। दरअसल, कई मार्गों पर अस्थायी राखी और कपड़े की दुकानें लग गई थीं। इसके अलावा दुकानदारों ने भी फुटपाथ और सड़क के हिस्सों में टेंट लगा रखे थे। इस कारण वाहनों के चलने के लिए जगह कम बची और यातायात बाधित होता रहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed