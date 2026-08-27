कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन: गले में पहनी प्याज की माला,बिजली बिल, गैस सिलेंडर,पेट्रोल और किराया बढ़ने का विरोध

विज्ञापन

बढ़ती महंगाई के विरोध में गुरुवार को कोलार के मंदाकिनी चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। नेताओं ने गले में प्याज की मालाएं पहनकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया, वहीं लोगों को शक्कर खिलाकर बढ़ती कीमतों पर सरकार पर तंज कसा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई पर तत्काल राहत देने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शक्कर, प्याज और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के बढ़ते दाम ने आम परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इसके साथ ही बिजली के बढ़ते बिल, महंगे गैस सिलेंडर, बस किराया, स्मार्ट मीटर और ई-20 पेट्रोल जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा गया।