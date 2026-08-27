फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   mp high court contractual data entry operators 2400 grade pay government appeal dismissed

हाईकोर्ट का फैसला: 50 हजार संविदा ऑपरेटरों को मिलेगा 2400 ग्रेड पे, राज्य सरकार की अपील कर दी गई निरस्त

Thu, 27 Aug 2026 07:42 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 27 Aug 2026 07:42 PM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 2,400 रुपये ग्रेड पे देने का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने 1,900 रुपये ग्रेड पे की कटौती को गलत मानते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

विज्ञापन
mp high court contractual data entry operators 2400 grade pay government appeal dismissed
ग्वालियर हाईकोर्ट सख्त

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील निरस्त करते हुए प्रदेश के 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 2,400 रुपये ग्रेड पे देने के आदेश पर मुहर लगा दी है। न्यायालय ने 1,900 रुपये ग्रेड पे के स्थान पर 2,400 रुपये ग्रेड पे दिए जाने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। इस निर्णय से राज्य के समस्त शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सीधा लाभ मिलेगा।
विज्ञापन


स्कूल शिक्षा विभाग की अपील खारिज
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दायर याचिका को खारिज किया। राज्य शिक्षा केंद्र के तहत समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने 22 जुलाई, 2023 की संविदा नीति के तहत वेतन समकक्षता निर्धारण को चुनौती दी थी।
विज्ञापन


इन कर्मचारियों को नियुक्ति के समय से उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) के समकक्ष 2,400 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिल रहा था। चौथे, पांचवें और छठे वेतनमान में भी यही व्यवस्था लागू रही। इसके बावजूद सातवें वेतनमान में समकक्षता तय करते समय ग्रेड पे घटाकर 1,900 रुपये और लेवल-4 कर दिया गया था। एकल पीठ ने इस कटौती को निरस्त करते हुए 2,400 रुपये ग्रेड पे के अनुसार वेतन तय करने के निर्देश दिए थे, जिसे दोहरी पीठ ने भी बरकरार रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- कटनी का अगला CSP कौन?: विवादों में बीता नेहा पच्चीसिया और ख्याति मिश्रा का कार्यकाल, अब ईमानदार अफसर की मांग


अन्य संविदा पदों पर पड़ेगा प्रभाव
मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अनुसार 22 जुलाई, 2023 की नीति के तहत कई संविदा पदों के वेतनमान में कटौती की गई है। न्यायालय के इस फैसले का असर ऐसे सभी मामलों पर पड़ सकता है। नीति में लेखापाल का ग्रेड पे 2,800 रुपये से घटाकर 2,400 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा एमआईएस समन्वयक, विकासखंड समन्वयक और महिला जेंडर समन्वयक का ग्रेड पे 3,600 रुपये से घटाकर 3,200 रुपये किया गया था। वहीं सहायक अभियंताओं का ग्रेड पे 5,400 रुपये से घटाकर 4,200 रुपये किया गया था।

विसंगतियां दूर करने की मांग
संविदा महासंघ ने सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से मांग की है कि 22 जुलाई, 2023 की संविदा नीति के तहत हुई वेतन विसंगतियों के समाधान हेतु बैठक बुलाई जाए। संगठन का तर्क है कि विभिन्न पदों के वेतनमान से जुड़े अनेक मामले अदालतों में लंबित हैं। यदि शासन स्तर पर ही इन त्रुटियों को दूर कर दिया जाए तो कर्मचारियों को राहत मिलने के साथ न्यायालयीन समय और सरकारी धन की भी बचत होगी।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed