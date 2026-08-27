जबलपुर: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रखी टैंक ओवरहॉल परियोजना की आधारशिला, बोले- आत्मनिर्भर हो रहा रक्षा क्षेत्र

प्रदेश में औद्योगिक विकास और रक्षा उत्पादन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना मध्य प्रदेश में रक्षा उत्पादन को नई दिशा और गति प्रदान करेगी। यह परियोजना प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को सशक्त करने के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय संकल्प को नई मजबूती देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री का संकल्प वज्र के समान अडिग है और उनके नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई कर पूरी दुनिया के सामने देश के पराक्रम का परिचय दिया है।



बुनियादी ढांचे और निवेश की नई सौगातें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के आर्थिक भविष्य को मजबूत करने और प्रदेश की प्रगति को रफ्तार देने के लिए लगातार निवेश को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बीते दिनों राज्य में लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत वाली गोदरेज फैक्टरी का लोकार्पण हुआ था, और अब रक्षा मंत्री की उपस्थिति में प्रदेश को लगभग 475 करोड़ रुपये की नई सौगात मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश उन प्रमुख राज्यों में शामिल है जहां समान नागरिक संहिता पारित की गई है। वर्तमान में राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में निरंतर तेजी से प्रगति कर रहा है।

