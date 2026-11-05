इंदौर की बड़ी खबरें: दिवाली के नए ट्रेंड, कड़ाके की ठंड और सियासत के बीच शहर में मची भारी हलचल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Thu, 05 Nov 2026 05:19 PM IST
सार
इंदौर में इस बार दीपावली पर स्वदेशी व इको-फ्रेंडली सामानों का नया ट्रेंड दिखा। वहीं उत्तरी हवाओं से तापमान 12.7 डिग्री गिरकर सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज हुई। जल संकट पर निगम सख्त है, खुडैल में युवक की हत्या हुई व भाजपा बैनर से मंत्री की फोटो गायब रही।
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विस्तार
1. इंदौर में कम बारिश और घटते भू-जल स्तर के चलते नगर निगम ने पानी की बर्बादी रोकने पर सख्ती शुरू कर दी है। वार्ड 32 में निरीक्षण के दौरान एमआईसी सदस्य ने नलों में टोटी न होने और सड़कों पर पानी बहाने पर कड़ी नाराजगी जताई।
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2. इंदौर में इस दीपावली बाजारों में स्वदेशी सामान, वॉटर-सेंसिंग दीये, शुगर-फ्री मिठाइयों और हेल्दी गिफ्ट हैम्पर्स की बंपर मांग है, जिससे नया ट्रेंड उभरकर सामने आया है।
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3. इंदौर में उत्तरी हवाओं के चलने से रात का तापमान 3.7 डिग्री गिरकर 12.7 डिग्री पर पहुंच गया है, जो सीजन की सबसे सर्द रात है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही तापमान गिरने से पिछले वर्षों के रिकॉर्ड टूट गए हैं और शहर में ठंडक व ठिठुरन बढ़ गई है।
पूरी खबर पढ़ेंः अचानक तापमान गिरने से कांप उठे लोग, देखिए कल इंदौर का मौसम कैसा रहेगा?
4. इंदौर के खुडैल क्षेत्र में रात को हुई मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल मिले युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर सीसीटीवी फुटेज और परिजनों की जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
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5. इंदौर विधानसभा-1 में भाजपा नेता मनोज मिश्रा के दीपावली उपहार वितरण कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। बैनरों से उनकी तस्वीर भी गायब रही। कार्यक्रम में गौरव रणदिवे, विधायक मनोज पटेल सहित कई नेता पहुंचे। आयोजक ने तस्वीर नहीं होने को कार्यकर्ताओं की भूल बताया, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं।
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4. इंदौर के खुडैल क्षेत्र में रात को हुई मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल मिले युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर सीसीटीवी फुटेज और परिजनों की जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
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5. इंदौर विधानसभा-1 में भाजपा नेता मनोज मिश्रा के दीपावली उपहार वितरण कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। बैनरों से उनकी तस्वीर भी गायब रही। कार्यक्रम में गौरव रणदिवे, विधायक मनोज पटेल सहित कई नेता पहुंचे। आयोजक ने तस्वीर नहीं होने को कार्यकर्ताओं की भूल बताया, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं।
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