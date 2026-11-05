इंदौर की बड़ी खबरें: दिवाली के नए ट्रेंड, कड़ाके की ठंड और सियासत के बीच शहर में मची भारी हलचल

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2. इंदौर में इस दीपावली बाजारों में स्वदेशी सामान, वॉटर-सेंसिंग दीये, शुगर-फ्री मिठाइयों और हेल्दी गिफ्ट हैम्पर्स की बंपर मांग है, जिससे नया ट्रेंड उभरकर सामने आया है।3. इंदौर में उत्तरी हवाओं के चलने से रात का तापमान 3.7 डिग्री गिरकर 12.7 डिग्री पर पहुंच गया है, जो सीजन की सबसे सर्द रात है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही तापमान गिरने से पिछले वर्षों के रिकॉर्ड टूट गए हैं और शहर में ठंडक व ठिठुरन बढ़ गई है।4. इंदौर के खुडैल क्षेत्र में रात को हुई मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल मिले युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर सीसीटीवी फुटेज और परिजनों की जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।5. इंदौर विधानसभा-1 में भाजपा नेता मनोज मिश्रा के दीपावली उपहार वितरण कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। बैनरों से उनकी तस्वीर भी गायब रही। कार्यक्रम में गौरव रणदिवे, विधायक मनोज पटेल सहित कई नेता पहुंचे। आयोजक ने तस्वीर नहीं होने को कार्यकर्ताओं की भूल बताया, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं।