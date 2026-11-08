इंदौर की बड़ी खबरें: 50 बोरिंग में मिला जहरीला पानी, दिवाली की खुशियों से बाजार गुलजार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Sun, 08 Nov 2026 05:45 PM IST
सार
इंदौर में 27 वर्षीय ड्राइवर की आत्महत्या, स्वच्छ सर्वेक्षण में 9 शहरों का सम्मान, 50 बोरिंग के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया पर एनजीटी की सख्ती, बढ़ता वायु प्रदूषण और सौर ऊर्जा में शहर की बढ़त प्रमुख खबरें रहीं।
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विस्तार
इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय ड्राइवर सन्नी ने आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय मां और भाई दीपावली की खरीदारी करने गए थे। पुलिस मोबाइल जब्त कर मामले की जांच में जुटी है।
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स्वच्छ सर्वेक्षण के राष्ट्रीय सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के इंदौर समेत नौ शहरों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित शहरों में देपालपुर, देवास, उज्जैन, बुदनी, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर शामिल हैं। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन इनके चयन का आधार बने।
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पूरी खबर पढ़ेंः मध्यप्रदेश के इंदौर समेत नौ शहरों को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित
इंदौर में 50 से अधिक निजी बोरिंग के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। अधिकरण ने नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रभावित बोरवेलों की जांच, पानी के शोधन और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
पूरी खबर पढ़ेंः 50 से अधिक बोरिंग के पानी में मिले हानिकारक ई-कोलाई बैक्टीरिया, एनजीटी ने नगर निगम को दिए सख्त निर्देश
इंदौर में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। शहर का औसत AQI 233 दर्ज हुआ जो खराब श्रेणी में है। छोटी ग्वालटोली 233 AQI के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जबकि रीजनल पार्क 48 AQI के साथ शहर का सबसे स्वच्छ क्षेत्र बना हुआ है।
पूरी खबर पढ़ेंः दिवाली से पहले इंदौर के इन क्षेत्रों में सांस लेना मुश्किल, एक्यूआई बता रहा वायु गुणवत्ता का सच
मालवा-निमाड़ में सौर ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और कुल परिसर 97,500 के पार पहुंच गए हैं, जिनमें इंदौर 42,500 परिसरों के साथ पहले स्थान पर है।
पूरी खबर पढ़ेंः सौर ऊर्जा का उजियाराः एक लाख घर रोशन, बिजली बिल हुआ जीरो
रोशनी के पर्व दीपावली को लेकर इंदौर में उत्साह का माहौल है। बाजारों में जमकर खरीदारी के बाद अब शहरवासी घर-आंगन को दीपों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाने की तैयारी में हैं। मंदिरों में विशेष पूजन-अनुष्ठान होंगे।
पूरी खबर पढ़ेंः दीपावली आज, महालक्ष्मी मंदिरों में उमड़ेगी भक्तों की भीड़, इंदौर में धूमधाम से मनेगा दीपोत्सव
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इंदौर में 50 से अधिक निजी बोरिंग के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। अधिकरण ने नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रभावित बोरवेलों की जांच, पानी के शोधन और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
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इंदौर में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। शहर का औसत AQI 233 दर्ज हुआ जो खराब श्रेणी में है। छोटी ग्वालटोली 233 AQI के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जबकि रीजनल पार्क 48 AQI के साथ शहर का सबसे स्वच्छ क्षेत्र बना हुआ है।
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मालवा-निमाड़ में सौर ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और कुल परिसर 97,500 के पार पहुंच गए हैं, जिनमें इंदौर 42,500 परिसरों के साथ पहले स्थान पर है।
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रोशनी के पर्व दीपावली को लेकर इंदौर में उत्साह का माहौल है। बाजारों में जमकर खरीदारी के बाद अब शहरवासी घर-आंगन को दीपों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाने की तैयारी में हैं। मंदिरों में विशेष पूजन-अनुष्ठान होंगे।
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