इंदौर की बड़ी खबरें: 50 बोरिंग में मिला जहरीला पानी, दिवाली की खुशियों से बाजार गुलजार

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स्वच्छ सर्वेक्षण के राष्ट्रीय सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के इंदौर समेत नौ शहरों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित शहरों में देपालपुर, देवास, उज्जैन, बुदनी, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर शामिल हैं। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन इनके चयन का आधार बने।इंदौर में 50 से अधिक निजी बोरिंग के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। अधिकरण ने नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रभावित बोरवेलों की जांच, पानी के शोधन और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।इंदौर में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। शहर का औसत AQI 233 दर्ज हुआ जो खराब श्रेणी में है। छोटी ग्वालटोली 233 AQI के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जबकि रीजनल पार्क 48 AQI के साथ शहर का सबसे स्वच्छ क्षेत्र बना हुआ है।मालवा-निमाड़ में सौर ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और कुल परिसर 97,500 के पार पहुंच गए हैं, जिनमें इंदौर 42,500 परिसरों के साथ पहले स्थान पर है।रोशनी के पर्व दीपावली को लेकर इंदौर में उत्साह का माहौल है। बाजारों में जमकर खरीदारी के बाद अब शहरवासी घर-आंगन को दीपों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाने की तैयारी में हैं। मंदिरों में विशेष पूजन-अनुष्ठान होंगे।