सियासत: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद की विधानसभा के कार्यक्रम में बैनरों से गायब, पार्षद पति का आयोजन चर्चा में

विधानसभा क्रमांक-1 में आयोजित दीपावली पुरस्कार एवं उपहार वितरण कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। खास बात यह रही कि कार्यक्रम के बैनरों पर भी उनकी तस्वीर नजर नहीं आई। इसके बाद क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में गुटबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं।

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