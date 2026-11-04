फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Councillor's husband from his own party opens front against Minister Kailash Vijayvargiya.

सियासत: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद की विधानसभा के कार्यक्रम में बैनरों से गायब, पार्षद पति का आयोजन चर्चा में

Thu, 05 Nov 2026 07:46 AM IST
इंदौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Thu, 05 Nov 2026 07:46 AM IST
सार

इंदौर विधानसभा-1 में भाजपा नेता मनोज मिश्रा के दीपावली उपहार वितरण कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। बैनरों से उनकी तस्वीर भी गायब रही। कार्यक्रम में गौरव रणदिवे, विधायक मनोज पटेल सहित कई नेता पहुंचे। आयोजक ने तस्वीर नहीं होने को कार्यकर्ताओं की भूल बताया, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं।

विज्ञापन
Councillor's husband from his own party opens front against Minister Kailash Vijayvargiya.
बैनरों से गायब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विधानसभा क्रमांक-1 में आयोजित दीपावली पुरस्कार एवं उपहार वितरण कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। खास बात यह रही कि कार्यक्रम के बैनरों पर भी उनकी तस्वीर नजर नहीं आई। इसके बाद क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में गुटबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं।

विज्ञापन


कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता एवं पार्षद पति मनोज मिश्रा ने किया था। इसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे, विधायक मनोज पटेल सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि आयोजन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरोधी माने जाने वाले नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। ऐसे में मंत्री की अनुपस्थिति और बैनरों से उनकी तस्वीर गायब रहने को राजनीतिक नजरिये से देखा जा रहा है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- कौन हैं IPS अनुराग सुजानिया?: नौकरी छोड़कर चर्चा में आए, मुरैना-सागर शराब कांड से क्या है नाता?
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्यक्रम में पहुंचे विधायक मनोज पटेल से जब गुटबाजी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आयोजकों ने उन्हें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए वह शामिल होने पहुंचे हैं।


वहीं, आयोजक मनोज मिश्रा ने बताया कि दीपावली के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों को उपहार वितरित किए गए। बैनरों पर कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने बैनर तैयार करवाए थे। उनसे भूल हो गई और पहले से इस्तेमाल हो रहे पुराने फोटो ही बैनरों पर लगा दिए गए।

फिलहाल, विधानसभा क्रमांक-1 के इस आयोजन को लेकर भाजपा के भीतर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। आयोजक ने तस्वीर गायब होने को कार्यकर्ताओं की भूल बताया है, लेकिन मंत्री की गैरमौजूदगी और उनके विरोधी खेमे के नेताओं की मौजूदगी ने आयोजन को सियासी चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed