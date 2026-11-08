इंदौर: दीपों के पर्व से जगमगाया इंदौर, खूब हुई आतिशबाजी, शुभ मुर्हूत में महालक्ष्मी का हुआ पूजन

रोशनी के पर्व दीपावली को लेकर इंदौरवासी सुबह से उत्साहित रहे। शाम को शुभ मुहूर्त में दीपावली का पूजन हुआ और फिर आतिशबाजी का ऐसा दौर चला कि देर रात तक आकाश रंग-बिरंगी रोशनी से महकता रहा। घर-आंगन में भी स्वादिष्ट व्यंजनों की भीनी-भीनी खुशबू तैरती रही।

दीपावली पर शहरवासियों ने भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन की खुशी में अपने घरों को रोशनी और सजावट से जगमग किया। घरों में विधि-विधान से मां महालक्ष्मी का पूजन किया गया और उन्हें स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाया गया। तिथियों के अनुसार इस बार दीपावली स्वाति नक्षत्र में मनाई गई। रविवार सुबह 11.28 बजे तक चतुर्दशी रही, इसके बाद कार्तिक अमावस्या तिथि प्रारंभ हुई। इस कारण सुबह रूप चौदस भी मनाई गई।

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शाम को शहर की गलियां-चौबारे दीपों और रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। घरों के अलावा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों में भी दीपावली पूजन किया। शहर के राजवाड़ा, क्लाथ मार्केट, खजूरी बाजार सहित अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापारी और उनके परिवार पूजन में शामिल हुए और फिर घरों में जाकर भी पूजा की।इस बार दीपावली की रौनक से इंदौर के बाजार भी दमके। धनतेरस के बाद भी बाजारों में ग्राहकों की भीड़ नजर आई। दीपावली के लिए भी लोगों ने अपने घरों के लिए सामान खरीदे। इस बार दीपावली त्यौहार पर सोने और चांदी के भाव कम रहे। इस कारण खूब खरीददारी हुई।

मंदिरों में भी जुटे भक्त

दीपावली के अवसर पर शहर के महालक्ष्मी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। राजवाड़ा स्थित महालक्ष्मी मंदिर में रविवार सुबह से ही भक्तों की कतारें लगीं। होलकर शासनकाल में निर्मित इस मंदिर के प्रति हजारों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था देखने को मिली। दीपावली पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए गए और मां महालक्ष्मी का आकर्षक श्रृंगार किया गया।

इसके अलावा उषा नगर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में भी विशेष आयोजन हुए, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मल्हारगंज और हरसिद्धि स्थित महालक्ष्मी मंदिरों में भी विशेष अनुष्ठान किए गए। वहीं, रविवार को अन्नपूर्णा मंदिर में एक हजार दीप प्रज्ज्वलित किए गए। मंदिर को दस लाख रुपये के नए नोटों से सजाया गया था