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दीपावली पर दुल्हन की तरह सजा इंदौर: राजवाड़ा से कृष्णपुरा छतरियों तक रोशनी से जगमगाई अहिल्या नगरी, तस्वीरें

Sun, 08 Nov 2026 08:06 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Sun, 08 Nov 2026 08:06 PM IST
सार

इंदौर में दीपावली के अवसर पर राजवाड़ा, सराफा और प्रमुख बाजारों को भव्य रोशनी से सजाया गया है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।

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ड्रोन से ली तस्वीर में जगमग इंदौर। फोटो - जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

प्रकाश और आनंद के पर्व दीपावली पर अहिल्या नगरी इंदौर दुल्हन की तरह सज-धजकर तैयार की गई है। स्वच्छता में लगातार परचम लहराने वाले इस शहर की सड़कें, ऐतिहासिक इमारतें, व्यापारिक केंद्र और पर्यटन स्थल इन दिनों सतरंगी रोशनी में नहाए हुए हैं। 'मिनी मुंबई' के नाम से मशहूर इंदौर में दीपावली का उत्सव चरम पर है, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

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इंद्रप्रस्थ टॉवर। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
ऐतिहासिक धरोहरों पर सांस्कृतिक चमक
इंदौर की आन-बान-शान राजवाड़ा महल को आकर्षक लाइट और पारंपरिक दीयों व झालरों से सजाया गया है। महल की ऐतिहासिक वास्तुकला रात के अंधेरे में रोशनी से जगमगा रही है। इसके पास स्थित गोपाल मंदिर और कृष्णपुरा छतरियां का नजारा भी बेहद विहंगम है। खान नदी के तट पर स्थित छतरियों पर की गई रंग-बिरंगी लाइटिंग पानी में प्रतिबिंबित होकर पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को मंत्रमुग्ध कर रही है।
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महालक्ष्मी मंदिर। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
बाजारों में खरीदारी के साथ रोशनी की बहार
शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में दीपावली की खरीदारी के साथ-साथ सजावट देखने वालों का सैलाब उमड़ रहा है। राजवाड़ा और सराफा बाजार में पारंपरिक आभूषणों और वस्त्रों की दुकानों को विशेष थीम-बेस्ड लाइटों से सजाया गया है। सराफा की चौपाटी पर देर रात तक रोशन माहौल में खान-पान का आनंद लेने लोग पहुंच रहे हैं। एमजी रोड और रीगल चौराहा में कॉर्पोरेट इमारतों और शोरूम्स ने भव्य गेट व एलईडी डिस्प्ले लगाए हैं, जिससे पूरा मार्ग जगमगा उठा है। 56 दुकान (छप्पन दुकान) में इंदौर का प्रसिद्ध फूड हब भी रंग-बिरंगे झूमरों और झालरों की रोशनी से दमक रहा है।
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लवकुश ब्रिज। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
पर्यटन स्थलों और उद्यानों का आकर्षण
शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे लालबाग पैलेस, अन्नपूर्णा मंदिर, और खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष प्रकाश व्यवस्था की गई है। खजराना गणेश मंदिर परिसर को हजारों दीयों और आधुनिक लाइटों से रोशन किया गया है। इसके अलावा, रीजनल पार्क और सिरपुर तालाब के आसपास नगर निगम द्वारा की गई रोशनी शाम के समय एक खूबसूरत वातावरण निर्मित कर रही है।
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सराफा बाजार। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
शहरवासियों में भारी उत्साह
नगर निगम और स्थानीय व्यापारिक संगठनों के सहयोग से शहर के प्रमुख चौराहों (जैसे विजय नगर, पलासिया, और भंवरकुआं) पर दीपोत्सव थीम पर आधारित लाइट स्क्रल्पचर्स स्थापित किए गए हैं। इंदौर की इस जगमगाहट को देखने के लिए न केवल स्थानीय नागरिक बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ है।
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