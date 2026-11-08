दीपावली पर दुल्हन की तरह सजा इंदौर: राजवाड़ा से कृष्णपुरा छतरियों तक रोशनी से जगमगाई अहिल्या नगरी, तस्वीरें

1 of 5 ड्रोन से ली तस्वीर में जगमग इंदौर। फोटो - जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







Link Copied



प्रकाश और आनंद के पर्व दीपावली पर अहिल्या नगरी इंदौर दुल्हन की तरह सज-धजकर तैयार की गई है। स्वच्छता में लगातार परचम लहराने वाले इस शहर की सड़कें, ऐतिहासिक इमारतें, व्यापारिक केंद्र और पर्यटन स्थल इन दिनों सतरंगी रोशनी में नहाए हुए हैं। 'मिनी मुंबई' के नाम से मशहूर इंदौर में दीपावली का उत्सव चरम पर है, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

Trending Videos

2 of 5 इंद्रप्रस्थ टॉवर। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

ऐतिहासिक धरोहरों पर सांस्कृतिक चमक

इंदौर की आन-बान-शान राजवाड़ा महल को आकर्षक लाइट और पारंपरिक दीयों व झालरों से सजाया गया है। महल की ऐतिहासिक वास्तुकला रात के अंधेरे में रोशनी से जगमगा रही है। इसके पास स्थित गोपाल मंदिर और कृष्णपुरा छतरियां का नजारा भी बेहद विहंगम है। खान नदी के तट पर स्थित छतरियों पर की गई रंग-बिरंगी लाइटिंग पानी में प्रतिबिंबित होकर पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को मंत्रमुग्ध कर रही है।

3 of 5 महालक्ष्मी मंदिर। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

बाजारों में खरीदारी के साथ रोशनी की बहार

शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में दीपावली की खरीदारी के साथ-साथ सजावट देखने वालों का सैलाब उमड़ रहा है। राजवाड़ा और सराफा बाजार में पारंपरिक आभूषणों और वस्त्रों की दुकानों को विशेष थीम-बेस्ड लाइटों से सजाया गया है। सराफा की चौपाटी पर देर रात तक रोशन माहौल में खान-पान का आनंद लेने लोग पहुंच रहे हैं। एमजी रोड और रीगल चौराहा में कॉर्पोरेट इमारतों और शोरूम्स ने भव्य गेट व एलईडी डिस्प्ले लगाए हैं, जिससे पूरा मार्ग जगमगा उठा है। 56 दुकान (छप्पन दुकान) में इंदौर का प्रसिद्ध फूड हब भी रंग-बिरंगे झूमरों और झालरों की रोशनी से दमक रहा है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 लवकुश ब्रिज। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

पर्यटन स्थलों और उद्यानों का आकर्षण

शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे लालबाग पैलेस, अन्नपूर्णा मंदिर, और खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष प्रकाश व्यवस्था की गई है। खजराना गणेश मंदिर परिसर को हजारों दीयों और आधुनिक लाइटों से रोशन किया गया है। इसके अलावा, रीजनल पार्क और सिरपुर तालाब के आसपास नगर निगम द्वारा की गई रोशनी शाम के समय एक खूबसूरत वातावरण निर्मित कर रही है।

विज्ञापन

5 of 5 सराफा बाजार। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर