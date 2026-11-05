मौसम ने बदली करवट: अचानक तापमान गिरने से कांप उठे लोग, देखिए कल इंदौर का मौसम कैसा रहेगा?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Thu, 05 Nov 2026 05:07 PM IST
सार
इंदौर में उत्तरी हवाओं के चलने से रात का तापमान 3.7 डिग्री गिरकर 12.7 डिग्री पर पहुंच गया है, जो सीजन की सबसे सर्द रात है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही तापमान गिरने से पिछले वर्षों के रिकॉर्ड टूट गए हैं और शहर में ठंडक व ठिठुरन बढ़ गई है।
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विस्तार
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इंदौर में अब रात के समय ठंड का असर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम में आए बदलाव के कारण बुधवार से गुरुवार की रात इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। रात का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री की बड़ी गिरावट के साथ 12.7 डिग्री पर पहुंच गया है। यह तापमान सामान्य से भी 3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते शहरवासियों को अचानक कड़ाके की ठंड का अहसास होने लगा है।
पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड टूटे
तापमान में आई इस अचानक गिरावट के साथ ही नवंबर के पिछले 10 साल में से 3 साल का न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड भी टूट गया है। वर्ष 2019 में नवंबर का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री, 2021 में 13.5 डिग्री और 2023 में 14.6 डिग्री दर्ज किया गया था। इस बार तापमान इन तीनों वर्षों के मुकाबले काफी नीचे पहुंच गया है। हालांकि पिछले दशक में 2025 में नवंबर का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री तक गिरा था, जो इस पूरी अवधि का सबसे कम तापमान रहा था।
उत्तरी हवाओं के कारण गिरा पारा
मौसम वैज्ञानिकों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस समय इंदौर में उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण तापमान में अचानक यह भारी गिरावट दर्ज की गई है। हवाओं का रुख बदलने से आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है, या यदि हवाएं इसी तरह लगातार बनी रहती हैं तो ठंड का यह दौर और अधिक जारी रह सकता है।
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समय से पहले आई कड़ाके की ठंड
इस मौसम की सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर 15 से 20 नवंबर के बाद ही ठंड का ऐसा असर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार नवंबर के पहले सप्ताह में ही न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज कर ली गई है। मौसम में अचानक आई इस ठंडक के कारण शहर में ठिठुरन भी काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों ने अब गर्म कपड़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
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पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड टूटे
तापमान में आई इस अचानक गिरावट के साथ ही नवंबर के पिछले 10 साल में से 3 साल का न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड भी टूट गया है। वर्ष 2019 में नवंबर का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री, 2021 में 13.5 डिग्री और 2023 में 14.6 डिग्री दर्ज किया गया था। इस बार तापमान इन तीनों वर्षों के मुकाबले काफी नीचे पहुंच गया है। हालांकि पिछले दशक में 2025 में नवंबर का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री तक गिरा था, जो इस पूरी अवधि का सबसे कम तापमान रहा था।
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उत्तरी हवाओं के कारण गिरा पारा
मौसम वैज्ञानिकों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस समय इंदौर में उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण तापमान में अचानक यह भारी गिरावट दर्ज की गई है। हवाओं का रुख बदलने से आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है, या यदि हवाएं इसी तरह लगातार बनी रहती हैं तो ठंड का यह दौर और अधिक जारी रह सकता है।
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समय से पहले आई कड़ाके की ठंड
इस मौसम की सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर 15 से 20 नवंबर के बाद ही ठंड का ऐसा असर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार नवंबर के पहले सप्ताह में ही न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज कर ली गई है। मौसम में अचानक आई इस ठंडक के कारण शहर में ठिठुरन भी काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों ने अब गर्म कपड़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।