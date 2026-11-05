नया ट्रेंडः मिठाई की जगह खजूर-अंजीर, स्वदेशी सामान को प्राथमिकता, इको-फ्रेंडली दिवाली पर फोकस

1 of 2 खरीदारी के लिए सज गए बाजार। फोटो- जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







Link Copied



दीपावली के आगमन के साथ ही देशभर के बाजार रोशनी, रंगों और अभूतपूर्व रौनक से सराबोर हैं। इस साल दीपावली की खरीदारी में एक बड़ा और स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक खरीदारी के साथ-साथ अब उपभोक्ता "स्मार्ट एस्थेटिक्स", स्वदेशी हस्तशिल्प और "हेल्दी गिफ्टिंग" को प्राथमिकता दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावट से लेकर गिफ्टिंग और सराफा बाजार तक, नए ट्रेंड्स ने ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है।

Trending Videos

2 of 2 मिट्टी के दीपक खरीदती महिलाएं। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर