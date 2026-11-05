नया ट्रेंडः मिठाई की जगह खजूर-अंजीर, स्वदेशी सामान को प्राथमिकता, इको-फ्रेंडली दिवाली पर फोकस

दीपावली के आगमन के साथ ही देशभर के बाजार रोशनी, रंगों और अभूतपूर्व रौनक से सराबोर हैं। इस साल दीपावली की खरीदारी में एक बड़ा और स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक खरीदारी के साथ-साथ अब उपभोक्ता "स्मार्ट एस्थेटिक्स", स्वदेशी हस्तशिल्प और "हेल्दी गिफ्टिंग" को प्राथमिकता दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावट से लेकर गिफ्टिंग और सराफा बाजार तक, नए ट्रेंड्स ने ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है।
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मिट्टी के दीपक खरीदती महिलाएं।
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
बाजार में क्या है नया?
1. स्मार्ट और एस्थेटिक डेकोरेशन की भारी मांग: परंपरागत दीयों के साथ-साथ इस बार बाजार में इको-फ्रेंडली वॉटर सेंसिंग दीये (जो पानी में तैरते ही जल उठते हैं), सेंसर-आधारित एलईडी स्ट्रिप्स, नियॉन लाइट फ्रेम्स और 3D क्रिस्टल लाइटों का बोलबाला है। इसके साथ ही गुजराती पिक्सल लाइट और लिक्विड-ग्लिटर झालरों को लोग घर की सजावट के लिए बेहद पसंद कर रहे हैं।
2. 'हेल्दी' और सस्टेनेबल गिफ्ट हैम्पर्स: पारंपरिक भारी मिठाइयों और पारंपरिक ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले इस बार ऑर्गेनिक्स, रोस्टेड सीड्स, खजूर-अंजीर, हर्बल टी-सेट्स और इको-फ्रेंडली हैंडमेड प्रोडक्ट्स वाले हैम्पर्स की मांग में भारी उछाल आया है।
3. क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन-ऑफलाइन का हाइब्रिड मॉडल: ग्राहक पहले से शोध करके और तुलना करके खरीदारी कर रहे हैं। त्वरित डिलीवरी (Quick Commerce) से अंतिम समय की पूजा-सामग्री और छोटे गिफ्ट्स मंगवाने का चलन तेजी से बढ़ा है।
4. हैंडिक्राफ्ट और लोकल आर्ट की पूछ-परख: मिट्टी के नक्काशीदार दीये, गोबर से बने पर्यावरण-अनुकूल दीये, हस्तनिर्मित तोरण और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए मेटल आर्ट के सामानों की मांग इस बार राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है।
खरीदार बोले- ट्रेंड के साथ पर्यावरण का ध्यान भी रखेंगे
बाजार में परिवार के साथ खरीदारी करने निकलीं सुनीता वर्मा का कहना है हम इस बार घर को मॉडर्न और पारंपरिक दोनों लुक देना चाहते हैं। इसलिए हमने बालकनी के लिए एस्थेटिक नियॉन लाइटें और पूजा घर के लिए मिट्टी के सुंदर दीये खरीदे हैं। बच्चों को वॉटर-सेंसिंग दीये बहुत पसंद आ रहे हैं। खरीदारी कर रहे युवा अमित राज बताते हैं गिफ्टिंग के लिए अब पुरानी शैली की मिठाइयों के बजाय हम सीड्स और ड्राई-फ्रूट मिक्स हैम्पर्स ले रहे हैं। यह लंबे समय तक काम आते हैं और सेहत के लिहाज से भी बेहतर हैं।
व्यापारी बोले- ग्राहकों की पसंद अब काफी बदल गई
सजावटी लाइटों के थोक एवं खुदरा व्यापारी सुरेश शर्मा कहते हैं पहले लोग साधारण झालरें या चाइनीज लाइटें खोजते थे। लेकिन इस बार भारतीय कारीगरों की बनी पिक्सल लाइट, वॉटर-प्रूफ नियॉन लाइट और वॉटर-सेंसिंग दीयों का बहुत क्रेज है। लोग थोड़ा प्रीमियम और टिकाऊ सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिससे हमारी बिक्री में भी अच्छी बढ़त दिख रही है। वहीं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और स्वीट्स स्टोर के संचालक राकेश जैन का कहना है इस साल ग्राहकों का मुख्य ध्यान 'हेल्थ और प्रेजेंटेशन' पर है। शुगर-फ्री मिठाइयां, प्रीमियम वैरायटी सीड्स, ड्राई फ्रूट्स के इनोवेटिव मिक्स और मिट्टी के सजावटी बर्तनों वाले गिफ्ट सेट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। कॉर्पोरेट ऑर्डर में भी पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग की डिमांड अधिक है।
बेहतर जीवनशैली की झलक देखने को मिल रही
इस दीपावली भारतीय बाजार केवल सामान की बिक्री का केंद्र नहीं, बल्कि नए विचार, बेहतर जीवनशैली और स्वदेशी कारीगरी का उत्सव बन चुके हैं। एस्थेटिक लाइटिंग, हेल्दी गिफ्टिंग और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का यह संगम इस त्योहारी सीजन को आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोणों से खास बना रहा है।