इंदौर की बड़ी खबरें: राहुल गांधी ने पूरा किया वादा, महापौर कार्यालय को मिली धमकी, गलत इंजेक्शन से गई जान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Tue, 03 Nov 2026 06:05 PM IST
सार
इंदौर की मुख्य खबरों में राहुल गांधी द्वारा बड़वानी की छात्रा का इलाज, महापौर कार्यालय को धमकी भरा फर्जी मेल, यूट्यूब देखकर गलत इंजेक्शन से युवक की मौत का फॉरेंसिक केस और बेटियों को AI वर्कशॉप में मिली छात्रवृत्ति शामिल है।
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विस्तार
1. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़वानी की छात्रा प्रियंका सेंगर से किया अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। इंदौर के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में मंच पर प्रियंका की आंख खराब देख राहुल ने दिल्ली में उसके मुफ्त इलाज का आश्वासन दिया था।
पूरी खबर पढ़ें: राहुल गांधी ने कराया बड़वानी की प्रियंका की आंखों का इलाज, दिल्ली से वापस लौटी छात्रा
2. पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर के कार्यक्रम के संबंध में इंदौर के 3 निजी स्कूलों के साथ अब महापौर कार्यालय को भी बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह ईमेल फर्जी लग रहा है और छानबीन जारी है।
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पूरी खबर पढ़ें: महापौर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच
3. यूट्यूब पर वीडियो देखकर दर्द निवारक दवा का गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से नेपाली युवक की ओवरडोज से मौत हो गई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डॉ. प्रज्ञा सिसोदिया के इस केस पर आधारित शोधपत्र को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पहला स्थान मिला।
पूरी खबर पढ़ें: यूट्यूब पर देखकर जांघ पर लगाया इंजेक्शन, चली गई जान, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने डॉक्टरों को चौंकाया
4. शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित Gen-Z कार्यशाला में छात्राओं को AI व नए करियर अवसरों की जानकारी दी गई, साथ ही 24 आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को 2,28,890 रुपये की छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन पुरस्कार बांटे गए।
पूरी खबर पढ़ें: साल 2030 तक मिलेंगे 19 करोड़ नए जॉब्स! इंदौर की बेटियों को मिला सफलता का महामंत्र
5. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान देगा। इंदौर में चल रही अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभियान चलाने और सामाजिक दायरा बढ़ाने पर चर्चा हुई।
पूरी खबर पढ़ें: इंदौर में आरएसएस की बैठक: युवाओं से जुड़े मुद्दों पर रहेगी नजर, नशे के खिलाफ छेड़ेगा अभियान
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2. पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर के कार्यक्रम के संबंध में इंदौर के 3 निजी स्कूलों के साथ अब महापौर कार्यालय को भी बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह ईमेल फर्जी लग रहा है और छानबीन जारी है।
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3. यूट्यूब पर वीडियो देखकर दर्द निवारक दवा का गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से नेपाली युवक की ओवरडोज से मौत हो गई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डॉ. प्रज्ञा सिसोदिया के इस केस पर आधारित शोधपत्र को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पहला स्थान मिला।
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4. शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित Gen-Z कार्यशाला में छात्राओं को AI व नए करियर अवसरों की जानकारी दी गई, साथ ही 24 आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को 2,28,890 रुपये की छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन पुरस्कार बांटे गए।
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5. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान देगा। इंदौर में चल रही अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभियान चलाने और सामाजिक दायरा बढ़ाने पर चर्चा हुई।
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