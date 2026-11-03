इंदौर की बड़ी खबरें: राहुल गांधी ने पूरा किया वादा, महापौर कार्यालय को मिली धमकी, गलत इंजेक्शन से गई जान

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2. पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर के कार्यक्रम के संबंध में इंदौर के 3 निजी स्कूलों के साथ अब महापौर कार्यालय को भी बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह ईमेल फर्जी लग रहा है और छानबीन जारी है।3. यूट्यूब पर वीडियो देखकर दर्द निवारक दवा का गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से नेपाली युवक की ओवरडोज से मौत हो गई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डॉ. प्रज्ञा सिसोदिया के इस केस पर आधारित शोधपत्र को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पहला स्थान मिला।4. शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित Gen-Z कार्यशाला में छात्राओं को AI व नए करियर अवसरों की जानकारी दी गई, साथ ही 24 आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को 2,28,890 रुपये की छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन पुरस्कार बांटे गए।5. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान देगा। इंदौर में चल रही अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभियान चलाने और सामाजिक दायरा बढ़ाने पर चर्चा हुई।