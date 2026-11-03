इंदौरः महापौर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग तुरंत हरकत में आया और प्रभावित स्थानों पर जांच अभियान चलाया। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह ईमेल फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा तीनों स्कूलों और संबंधित परिसरों की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है।पुलिस अधिकारी राजेश दंडोतिया ने बताया कि तीनों निजी शैक्षणिक संस्थानों को पंजाबी भाषा में ईमेल भेजकर धमकी दी गई थी। इस संदेश में विशेष रूप से कहा गया था कि वे अपने छात्रों को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में न भेजें। ईमेल की भाषा और उसकी टाइमिंग को लेकर पुलिस विभिन्न कोणों से तकनीकी जांच कर रही है।स्कूलों के अलावा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को भी इसी प्रकार का धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। यह ईमेल भी गायक के आगामी शो से ही संबंधित है। पुलिस साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस और मूल स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हरकत किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है।