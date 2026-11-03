इंदौरः महापौर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Tue, 03 Nov 2026 01:45 PM IST
सार
पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर के कार्यक्रम के संबंध में इंदौर के 3 निजी स्कूलों के साथ अब महापौर कार्यालय को भी बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह ईमेल फर्जी लग रहा है और छानबीन जारी है।
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विस्तार
शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कार्यालय को इससे संबधित एक ईमेल मिला है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। शहर में आगामी 15 नवंबर को प्रस्तावित प्रसिद्ध पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदौर के तीन प्रतिष्ठित निजी स्कूलों और महापौर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। इस सूचना के बाद से प्रशासनिक महकमे और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
पुलिस ने कहा ईमेल की जांच कर रहे
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग तुरंत हरकत में आया और प्रभावित स्थानों पर जांच अभियान चलाया। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह ईमेल फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा तीनों स्कूलों और संबंधित परिसरों की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है।
पंजाबी भाषा में भेजा गया था धमकी भरा संदेश
पुलिस अधिकारी राजेश दंडोतिया ने बताया कि तीनों निजी शैक्षणिक संस्थानों को पंजाबी भाषा में ईमेल भेजकर धमकी दी गई थी। इस संदेश में विशेष रूप से कहा गया था कि वे अपने छात्रों को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में न भेजें। ईमेल की भाषा और उसकी टाइमिंग को लेकर पुलिस विभिन्न कोणों से तकनीकी जांच कर रही है।
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महापौर कार्यालय को भी मिला इसी तरह का ईमेल
स्कूलों के अलावा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को भी इसी प्रकार का धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। यह ईमेल भी गायक के आगामी शो से ही संबंधित है। पुलिस साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस और मूल स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हरकत किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है।
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पुलिस ने कहा ईमेल की जांच कर रहे
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग तुरंत हरकत में आया और प्रभावित स्थानों पर जांच अभियान चलाया। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह ईमेल फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा तीनों स्कूलों और संबंधित परिसरों की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है।
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पंजाबी भाषा में भेजा गया था धमकी भरा संदेश
पुलिस अधिकारी राजेश दंडोतिया ने बताया कि तीनों निजी शैक्षणिक संस्थानों को पंजाबी भाषा में ईमेल भेजकर धमकी दी गई थी। इस संदेश में विशेष रूप से कहा गया था कि वे अपने छात्रों को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में न भेजें। ईमेल की भाषा और उसकी टाइमिंग को लेकर पुलिस विभिन्न कोणों से तकनीकी जांच कर रही है।
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महापौर कार्यालय को भी मिला इसी तरह का ईमेल
स्कूलों के अलावा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को भी इसी प्रकार का धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। यह ईमेल भी गायक के आगामी शो से ही संबंधित है। पुलिस साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस और मूल स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हरकत किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है।