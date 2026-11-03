फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   RSS meeting in Indore: Focus to be on issues concerning the youth; a campaign against substance abuse to be la

इंदौर में आरएसएस की बैठक: युवाओं से जुड़े मुद्दों पर रहेगी नजर, नशे के खिलाफ छेड़ेगा अभियान

Tue, 03 Nov 2026 04:36 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 03 Nov 2026 04:36 PM IST
सार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान देगा। इंदौर में चल रही अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभियान चलाने और सामाजिक दायरा बढ़ाने पर चर्चा हुई।

विज्ञापन
RSS meeting in Indore: Focus to be on issues concerning the youth; a campaign against substance abuse to be la
भोजशाला के इतिहास पर प्रदर्शनी - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक मंगलवार को भी जारी रही। बैठक में प्रांत के बजाय बनाए जा रहे संभागों के पदों को लेकर मंथन हुआ। जल्द ही नए पदों की जिम्मेदारियां भी संघ स्वयंसेवकों को सौंपी जाएंगी, ताकि मार्च में होने वाले संगठनात्मक चुनाव में वे पदाधिकारी अन्य पदों के लिए अपना मत प्रकट कर सकें।

अभी तक प्रांत कार्यवाह होते थे, लेकिन अब प्रांत के बजाय संभाग स्तर पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर पदों का गठन होगा। संघ अपने परंपरागत विषयों के साथ तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन अब युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी नजर रखेगा। सबसे पहले नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। संघ इस दिशा में दूसरे संगठनों के साथ भी सहभागिता करेगा।

विज्ञापन


संस्थाओं को भी अपने साथ जोड़ेगा संघ

विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में तय किया गया है कि संघ अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएगा। इसके लिए सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को भी अपने साथ जोड़ेगा और उनके आयोजनों में भाग लेगा। इन संस्थाओं के साथ होने वाले आयोजनों के जरिए संघ अपने विचारों को आगे बढ़ाएगा। बैठक में बताया गया कि शताब्दी वर्ष में भी अन्य संस्थाओं के साथ देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भोजशाला के इतिहास पर प्रदर्शनी

धार की ऐतिहासिक भोजशाला के अतीत से लेकर वर्तमान विवाद तक की कहानी आरएसएस की बैठक में तस्वीरों और 24 ऐतिहासिक पड़ावों के जरिए प्रस्तुत की गई है। इस प्रदर्शनी का नाम 'भोजशाला के प्रत्यक्ष प्रमाण' दिया गया है। इसे बैठक स्थल पर लगाया गया है। इसमें भोजशाला के स्थापत्य, शिलालेखों, स्तंभों, धार्मिक प्रतीकों और पुरातात्विक अवशेषों के फोटो लगाए गए हैं।

प्रदर्शनी की खासियत यह है कि भोजशाला के इतिहास को किसी एक घटना तक सीमित रखते हुए राजा भोज के शासनकाल और भोजशाला की स्थापना से लेकर मध्यकालीन आक्रमणों, वाग्देवी की प्रतिमा के लंदन पहुंचने, अंग्रेजों के पुरातात्विक अध्ययन और आजादी के बाद हुए आंदोलनों तक की घटनाओं को क्रमवार दिखाया गया है।प्रदर्शनी में प्राकृत भाषा में लिखे परिजात मंजरी और विजयश्री नाटिका से संबंधित शिलालेखों के फोटो भी रखे गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed