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इंदौर की बड़ी खबरें: लोकायुक्त छापे में करोड़ों की संपत्ति जप्त, मिलावटखोरों पर छापेमारी तेज

Wed, 04 Nov 2026 04:23 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Wed, 04 Nov 2026 04:23 PM IST
सार

लोकायुक्त ने धार में सहकारिता प्रबंधक के 3 ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की संपत्ति पकड़ी। वहीं त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 11 दुकानों से 26 नमूने जप्त किए। इसके अलावा सराफा चौपाटी 3 दिन बंद रहेगी तथा हाईकोर्ट ने छात्र की FIR रद्द की।

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इंदौर की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
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1. इंदौर लोकायुक्त टीम ने धार में सहकारिता प्रबंधक के 3 ठिकानों पर छापा मारकर 2 करोड़ से अधिक की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया। घर, जमीन, जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्राॅली समेत बहुत कुछ मिला है।
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पूरी खबर पढ़ेंः लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, मामूली वेतन पाने वाले प्रबंधक के पास मिली करोड़ों की काली कमाई
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2. इंदौर में दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा प्रशासन और नापतोल विभाग की संयुक्त टीम ने 11 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 26 नमूने संग्रहित किए। असत्यापित तौल उपकरण जप्त कर 2006 अधिनियम के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं।
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पूरी खबर पढ़ेंः प्रसिद्ध डेयरी और स्वीट्स दुकानों में हड़कंप, 26 जगह से घी, तेल और मावे के नमूने जप्त


3. दीपावली के त्योहार पर इंदौर का ऐतिहासिक सराफा बाजार रोशनी और आकर्षक सजावट से जगमगा रहा है। हालांकि, इस बार धनतेरस से दीपावली तक तीन दिनों के लिए मशहूर सराफा चाट चौपाटी पर स्वाद का जायका नहीं मिलेगा।
पूरी खबर पढ़ेंः छह नवंबर से तीन दिन तक बंद रहेगी इंदौर की सराफा चाट चौपाटी, 56 दुकान पर उमड़ेगी भीड़

4. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने आदिवासी युवाओं के प्रदर्शन में शामिल छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत के बिना BNS की धारा 223 के तहत संज्ञान नहीं लिया जा सकता। 
पूरी खबर पढ़ेंः मेधावी छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट रद्द, मामला खारिज

5. तुकोगंज में एक साल पहले प्रेम विवाह करने वाली 21 साल की नवविवाहिता ने 19 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके वालों के आरोपों और बयानों के आधार पर एसीपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।
इंदौरः प्रेम विवाह के एक साल बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी, मायके वालों ने पति पर लगाए गंभीर आरोप
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