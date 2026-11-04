इंदौर की बड़ी खबरें: लोकायुक्त छापे में करोड़ों की संपत्ति जप्त, मिलावटखोरों पर छापेमारी तेज

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2. इंदौर में दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा प्रशासन और नापतोल विभाग की संयुक्त टीम ने 11 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 26 नमूने संग्रहित किए। असत्यापित तौल उपकरण जप्त कर 2006 अधिनियम के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं।3. दीपावली के त्योहार पर इंदौर का ऐतिहासिक सराफा बाजार रोशनी और आकर्षक सजावट से जगमगा रहा है। हालांकि, इस बार धनतेरस से दीपावली तक तीन दिनों के लिए मशहूर सराफा चाट चौपाटी पर स्वाद का जायका नहीं मिलेगा।4. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने आदिवासी युवाओं के प्रदर्शन में शामिल छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत के बिना BNS की धारा 223 के तहत संज्ञान नहीं लिया जा सकता।5. तुकोगंज में एक साल पहले प्रेम विवाह करने वाली 21 साल की नवविवाहिता ने 19 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके वालों के आरोपों और बयानों के आधार पर एसीपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।