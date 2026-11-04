इंदौरः प्रेम विवाह के एक साल बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी, मायके वालों ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

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तुकोगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रुस्तम का बगीचा इलाके में रहने वाली अंजलि रत्नवाल ने 19 अक्टूबर की शाम अपने ही घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के समय रात को उसकी ननद ने उसे फंदे पर लटका हुआ देखा था। पति मयंक के घर पहुंचने से पहले ही आसपास के लोग अंजलि को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस अचानक हुई घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया।घटना की सूचना मिलने के बाद 20 अक्टूबर को मृतका के मायके पक्ष के लोग गुना जिले के ग्राम पगारा से विशेष रूप से इंदौर पहुंचे थे। स्थानीय एमवाय अस्पताल में पुलिस ने अंजलि के पिता पर्वतसिंह, मां प्रयाग, जीजा योगेश और चचेरे भाई आनंद के विस्तृत बयान दर्ज किए। परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी पति मयंक आए दिन रुपयों की मांग को लेकर अंजलि को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और विवाद होता रहता था। परिजनों का यह भी कहना है कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन भी रुपयों की बात को लेकर ही उनके बीच जोरदार विवाद हुआ था।सभी संबंधित पक्षों और परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद एसीपी अपूर्वा किलेदार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इन आदेशों के आधार पर तुकोगंज पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आरोपी पति मयंक को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ जारी है ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।