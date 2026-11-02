इंदौर की बड़ी खबरें: टीआई की दर्दनाक मौत, संघ ने किया मंथन और रवि पुष्य पर छप्परफाड़ कारोबार

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2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक सोमवार को इंदौर के डेली कॉलेज में शुरू हुई। बैठक में देशभर से 408 पदाधिकारी शामिल हुए हैं।3. इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित पलाश परिसर में लिव-इन में रहने वाली युवती की आठवीं मंजिल से गिरकर हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी प्रेमी से तंग आकर युवती द्वारा यह कदम उठाने की बात सामने आई है।4. इंदौर और आसपास के तापमान में बदलाव के बीच बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु के सक्रिय होने से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी तबाही और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।5. रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर ऑटोमोबाइल बाजार में 700 कारों और 1500 दोपहिया वाहनों की डिलीवरी के साथ लगभग 100 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जबकि शहर के सभी प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों को मिलाकर कुल 850 करोड़ का व्यापार दर्ज किया गया।