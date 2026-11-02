इंदौर: दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर तीन स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल के बाद मचा हड़कंप

इंदौर में मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के प्रस्तावित लाइव कॉन्सर्ट से पहले शहर में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट से पहले शहर के तीन से चार स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजे गए हैं। इन ई-मेल में धमकी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचा तो आयोजन स्थल को बम से उड़ा दिया जाएगा। स्कूलों को मिले इन धमकी भरे ई-मेल के बाद स्कूल प्रबंधन और प्रशासन में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन