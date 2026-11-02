इंदौर: अभ्यास मंडल का जल संरक्षण जागरूकता अभियान, विद्यार्थियों से जल संरक्षण जागरूकता घर-घर पहुंचाने का आग्रह

1 of 3 अभ्यास मंडल की ओर से विद्यालय परिवार के रसनिधि कुमार गुप्ता को स्मृति चिह्न दिया गया। - फोटो : अमर उजाला







Link Copied







शिक्षाविद् डॉ. पल्लवी आढ़ाव ने विद्यार्थियों को अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने के तरीके बताए। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करने और आगे बढ़ने का रास्ता बनाने पर जोर दिया। डॉ. आढ़ाव ने भोजन करने, दैनिक कार्यों को मूर्तरूप देने और माता-पिता का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने माता-पिता के अनुभवों से सीखने, कमजोरी को ताकत बनाने और लक्ष्य निर्धारण पर भी चर्चा की। छोटे-छोटे संवादों से व्यक्तित्व परिवर्तन और तनाव प्रबंधन पर भी प्रकाश डाला गया। वक्ता संदीप खानवलकर ने पानी के महत्व पर ज्ञानार्जन कराया। उन्होंने जलभराव, वर्षा, भूजल, नदी, कुएं, तालाब, स्वच्छ जल और गंदे जल के पुनः प्रयोग के बारे में बताया। खानवलकर ने नर्मदा नदी और कान्ह सरस्वती नदी का विशेष उल्लेख किया। विद्यार्थियों से जल संरक्षण जागरूकता संदेश घर-घर तक पहुंचाने का आग्रह किया गया।



ये भी पढ़ें-



शिक्षाविद् डॉ. पल्लवी आढ़ाव ने विद्यार्थियों को अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने के तरीके बताए। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करने और आगे बढ़ने का रास्ता बनाने पर जोर दिया। डॉ. आढ़ाव ने भोजन करने, दैनिक कार्यों को मूर्तरूप देने और माता-पिता का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने माता-पिता के अनुभवों से सीखने, कमजोरी को ताकत बनाने और लक्ष्य निर्धारण पर भी चर्चा की। छोटे-छोटे संवादों से व्यक्तित्व परिवर्तन और तनाव प्रबंधन पर भी प्रकाश डाला गया। वक्ता संदीप खानवलकर ने पानी के महत्व पर ज्ञानार्जन कराया। उन्होंने जलभराव, वर्षा, भूजल, नदी, कुएं, तालाब, स्वच्छ जल और गंदे जल के पुनः प्रयोग के बारे में बताया। खानवलकर ने नर्मदा नदी और कान्ह सरस्वती नदी का विशेष उल्लेख किया। विद्यार्थियों से जल संरक्षण जागरूकता संदेश घर-घर तक पहुंचाने का आग्रह किया गया।ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: भगवान श्रीराम-कृष्ण की लीलाओं पर धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी, हनुमान का जिक्र कर दिया उदाहरण अभ्यास मंडल इंदौर ने अग्रसेन विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में शिक्षाविद् डॉ. पल्लवी आढ़ाव और वक्ता संदीप खानवलकर ने महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया। विद्यार्थियों को दैनिक कार्यों, सकारात्मक सोच और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

Trending Videos

2 of 3 अपने विचार रखते वक्ता - फोटो : अमर उजाला

जागरूकता और सम्मान

इस अवसर पर अभ्यास मंडल द्वारा बनाया गया जल बचाओ पोस्टर का लोकार्पण किया गया। विद्यार्थियों को जल जागरूकता के स्टीकर भी वितरित किए गए। अभ्यास मंडल की ओर से विद्यालय परिवार के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रसनिधि कुमार गुप्ता को स्मृति चिह्न दिया गया। प्राचार्या मीनल सोले को भी डॉ. माला सिंह ठाकुर और हरेराम वाजपेयी ने स्मृति चिह्न भेंट किया। जल बचाओ शपथ ग्रहण रत्नम पुरोहित ने कराया।





3 of 3 अभ्यास मंडल के आयोजन में जल संरक्षण की शपथ लेते विद्यार्थी। - फोटो : सोशल मीडिया