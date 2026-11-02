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पलाश परिसर रहवासी समिति के अध्यक्ष अभिषेक दुबे ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि घटना से करीब 8 से 10 दिन पहले ही यह युवक और युवती पलाश परिसर में किराए के फ्लैट पर रहने के लिए आए थे। फ्लैट में आने के बाद से ही उनके कमरे से आए दिन लगातार झगड़े और जोर-जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। रहवासी समिति का अध्यक्ष होने के दायित्व के चलते वे अन्य स्थानीय रहवासियों के साथ मिलकर दोनों को समझाने के लिए उनके फ्लैट पर पहुंचे थे। जब रहवासी वहां पहुंचे तो फ्लैट में अंजलि के साथ आरोपी अजय पुत्र राजेंद्र मुड़े मौजूद मिला था। उस समय पूछताछ करने पर अजय ने उन दोनों के पति-पत्नी होने का झूठा दावा किया था। इतना ही नहीं, उसने रहवासियों को यह भी विश्वास दिलाया था कि उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मनमुटाव नहीं चल रहा है।स्थानीय रहवासियों और समिति के अध्यक्ष द्वारा समझाइश दिए जाने के बावजूद दोनों के बीच आपसी विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार हो रहे हंगामे से परेशान होकर अभिषेक दुबे ने इस पूरी स्थिति की जानकारी फ्लैट के मूल मालिक वैभव को दी थी। फ्लैट मालिक वैभव ने स्थिति को देखते हुए आगामी 2 दिन के भीतर फ्लैट खाली करवाने की बात कही थी। इसी बीच 24 अक्टूबर को अचानक अंजलि संदिग्ध परिस्थितियों में आठवीं मंजिल से नीचे आ गिरी। घटना के तुरंत बाद आरोपी अजय और अन्य कुछ लोग मिलकर उसे गंभीर हालत में मैक्सवेल अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में इलाज के दौरान अंजलि की मौत हो गई।इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन करते हुए पुलिस ने मृतका अंजलि के नाबालिग भाई अर्जुन के भी बयान दर्ज किए हैं। भाई अर्जुन ने पुलिस को बताया कि आरोपी अजय ने उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया था और उसे कुछ वीडियो क्लिप्स भेजी थीं। इन वीडियो फुटेज में आरोपी अजय स्पष्ट रूप से अंजलि के साथ बेरहमी से मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि वीडियो में अंजलि उससे रोते-बिलखते हुए अपनी जान बख्शने की गुहार लगाकर माफी मांगती नजर आ रही थी। भाई अर्जुन के बयानों के अनुसार, आरोपी अजय लगातार अंजलि के चरित्र पर शक करता रहता था और उसे बात-बात पर गंदी गालियां देता था। भाई ने पुलिस को यह भी बताया कि इसी लगातार दी जा रही मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर उसकी बहन ने तंग आकर यह आत्मघाती कदम उठाया है।नाबालिग भाई के बयानों और पुलिस द्वारा जुटाए गए अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सख्त निर्देशों के तहत तेजाजी नगर पुलिस ने देर रात आरोपी अजय मुड़े के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। वर्तमान में पुलिस फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है।