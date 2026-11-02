धनवर्षाः 200 करोड़ का रियल एस्टेट और 100 करोड़ की गाड़ियां, इंदौर में रवि पुष्य पर हुई छप्परफाड़ बिक्री

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पुष्य नक्षत्र के अत्यंत शुभ मुहूर्त में अपनी नई सवारी को घर ले जाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोगों ने हफ्तों पहले से ही वाहनों की एडवांस बुकिंग करवा रखी थी। रविवार को ज्यादातर ग्राहक केवल अपने वाहनों की डिलीवरी लेने के लिए ही शोरूम पहुंचे थे। इस विशेष दिन के लिए पूरे शहर के वाहन शोरूम सुबह से ही दुल्हन की तरह सजे-धजे नजर आ रहे थे। इस बार के वाहन बाजार में लक्जरी एसयूवी की गाड़ियों के साथ-साथ हैचबैक यानी बजट और छोटी कारों की भी बहुत अच्छी मांग बनी रही। बड़े परिवारों तथा अधिक और आधुनिक फीचर्स वाले वाहन पसंद करने वाले ग्राहकों ने एसयूवी श्रेणी की गाड़ियों को प्राथमिकता दी, वहीं सीमित बजट में नई कार खरीदने पहुंचे ग्राहकों ने छोटी कारों में अपनी रुचि दिखाई। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की भी अपनी अलग मांग लगातार बनी रही। दोपहिया वाहन बाजार के भीतर भी शुभ मुहूर्त के समय वाहन की चाबी हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में खरीदार पहुंचे। इंदौर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव विशाल पमनानी के अनुसार, रवि पुष्य नक्षत्र पर सामान्य बजट कारों से लेकर करोड़ों की कीमत वाली लक्जरी कारें भी हाथों-हाथ बिकीं। विभिन्न त्योहारी ऑफर्स और शुभ मुहूर्त पर नया वाहन खरीदने की पुरानी परंपरा के चलते पूरे ऑटोमोबाइल बाजार में शानदार उत्साह देखा गया। कारोबारियों को पूरी उम्मीद है कि यह व्यापारिक उत्साह आने वाली धनतेरस और दिवाली के पर्व पर भी इसी तरह बरकरार रहेगा।रवि पुष्य नक्षत्र के इस पावन अवसर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा सोना-चांदी, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान के बाजारों में भी बहुत अच्छी ग्राहकी और कारोबार दर्ज किया गया। इंदौर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव विशाल पमनानी के अनुसार शहर भर में सभी व्यापारिक क्षेत्रों को मिलाकर करीब 850 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार संपन्न हुआ। अकेले रियल एस्टेट क्षेत्र में ही करीब 200 करोड़ रुपए की नई संपत्तियों की खरीदारी होने का अनुमान लगाया गया है। शुभ मुहूर्त के समय नए मकान, प्रीमियम फ्लैट और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों के कई बड़े सौदे फाइनल हुए, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक घरेलू उपकरणों, सजावटी वस्तुओं और कपड़ों के बाजारों में भी दिन भर ग्राहकों की भारी भीड़ जमी रही।