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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Betul News ›   Indore: Meeting held to deliberate on the RSS's plan to restructure its organization nationwide by creating 90

इंदौर: आरएसएस के देशभर में 46 प्रांतों के बजाए 90 संभाग बनाने पर हुआ बैठक में मंथन

Mon, 02 Nov 2026 02:33 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Mon, 02 Nov 2026 02:33 PM IST
सार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक सोमवार को इंदौर के डेली कॉलेज में शुरू हुई। बैठक में देशभर से 408 पदाधिकारी शामिल हुए हैं। 

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Indore: Meeting held to deliberate on the RSS's plan to restructure its organization nationwide by creating 90
आरएसएस की बैठक - फोटो : amarujala

विस्तार
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक सोमवार को इंदौर के डेली कॉलेज में शुरू हुई। बैठक में देशभर से 408 पदाधिकारी शामिल हुए हैं। सुबह 9 बजे सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया।
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बैठक में संघ की वर्षभर की गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और संगठनात्मक बदलावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। खास बात यह है कि संघ ने प्रांत व्यवस्था समाप्त कर देशभर में 90 संभाग बनाने का फैसला किया है। मंगलवार को संगठनात्मक चुनाव की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। शताब्दी वर्ष और आगामी संगठनात्मक चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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