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गन कैरिज फैक्टरी में लोहा चोरी करने के तीस साल पुराने मामले में उच्च न्यायालय ने बर्खास्त कर्मचारी की अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने सेवा समाप्ति के आदेश को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चोरी के आरोप को प्रमाणित मानते हुए बर्खास्तगी के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी।