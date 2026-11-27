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मध्यप्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की वर्ष 2008 बैच की वरिष्ठ अधिकारी तथा वर्तमान में भोपाल स्थित शासकीय मुद्रणालय में अपर नियंत्रक के पद पर पदस्थ अपर कलेक्टर लक्ष्मी गामड़ सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी टिप्पणी के कारण सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया खाते पर अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि उनके शत्रुओं ने एक तांत्रिक के माध्यम से भूतों को बुलाकर उन्हें अपने वश में करने का प्रयास किया था। हालांकि, अधिकारी के अनुसार वे आत्माएं उनका अहित करने के बजाय उनके समक्ष आदरपूर्वक नतमस्तक हो गईं और उन्हें अपनी स्वामी स्वीकार कर लिया।