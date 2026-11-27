एमपी: भूतों के दावे वाली पोस्ट पर सुर्खियों में आईं अपर कलेक्टर लक्ष्मी, आज लिखा-शुद्ध हास्य भी समझ नहीं आता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 27 Nov 2026 04:34 PM IST
सार
मध्य प्रदेश की अपर कलेक्टर लक्ष्मी गामड़ अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने दावा किया था कि तांत्रिक द्वारा बुलाई गई प्रेतात्माएं उन्हें देखकर नतमस्तक हो गईं। शुक्रवार को उन्होंने टिप्पणी की कि कुछ लोगों को शुद्ध हास्य भी समझ नहीं आता। उनकी पोस्ट पर चर्चाएं जारी हैं।
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विस्तार
मध्यप्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की वर्ष 2008 बैच की वरिष्ठ अधिकारी तथा वर्तमान में भोपाल स्थित शासकीय मुद्रणालय में अपर नियंत्रक के पद पर पदस्थ अपर कलेक्टर लक्ष्मी गामड़ सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी टिप्पणी के कारण सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया खाते पर अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि उनके शत्रुओं ने एक तांत्रिक के माध्यम से भूतों को बुलाकर उन्हें अपने वश में करने का प्रयास किया था। हालांकि, अधिकारी के अनुसार वे आत्माएं उनका अहित करने के बजाय उनके समक्ष आदरपूर्वक नतमस्तक हो गईं और उन्हें अपनी स्वामी स्वीकार कर लिया।
तांत्रिक क्रिया और सोशल मीडिया पोस्ट
सोशल मीडिया पर साझा संदेश में अधिकारी ने लिखा कि तांत्रिक द्वारा बुलाई गई प्रेतात्माओं ने उन्हें देखते ही अदब से झुककर पूछा कि मालकिन उनके लिए क्या आदेश है। साथ ही, उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि कुछ लोग उन्हें अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे थे। दो दिन पूर्व की गई इस पोस्ट के कमेंट अनुभाग में उन्होंने एक अन्य टिप्पणी भी की। इसमें उन्होंने लिखा कि यदि कोई अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखना चाहता है और जीवन जीने की कला सीखना चाहता है, तो वह उनकी प्रोफाइल से जुड़ा रहे। उन्होंने उपयोगकर्ताओं से अपनी प्रोफाइल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध भी किया।
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मजाक न समझने पर तंज
इस टिप्पणी को लेकर शुरू हुई चर्चाओं के बीच अधिकारी ने शुक्रवार को एक और संदेश साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों को पूर्णतः शुद्ध रूप से किया गया हास्य भी समझ में नहीं आता है। उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या ऐसे लोगों के लिए कोई शिक्षण या प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध है, यदि ऐसा है तो उन्हें वहां का पता बता दिया जाए। इससे 24 घंटे पूर्व जारी की गई अपनी एक अन्य पोस्ट में उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता का उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था कि यदि वे स्वयं अपनी कार्यकुशलता की प्रशंसा करने लगेंगी तो जनसंपर्क अधिकारी क्या करेंगे।
प्रेम और जनधारणा पर अन्य संदेश
सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय रहने वाली यह अधिकारी पहले भी अपनी टिप्पणियों के कारण चर्चा का विषय बनती रही हैं। उन्होंने अपने फेसबुक खाते पर प्रेम के संबंध में लिखा कि इसकी भूमिका अत्यंत अद्भुत होती है, जो अपूर्ण भले रह जाए किंतु कभी समाप्त नहीं होती। एक अन्य संदेश में उन्होंने लिखा कि अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में किसी के प्रति बनने वाली धारणाओं के लिए संबंधित व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है। वर्ष 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी जनवरी 2026 से भोपाल में शासकीय मुद्रणालय में अपर नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं।
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तांत्रिक क्रिया और सोशल मीडिया पोस्ट
सोशल मीडिया पर साझा संदेश में अधिकारी ने लिखा कि तांत्रिक द्वारा बुलाई गई प्रेतात्माओं ने उन्हें देखते ही अदब से झुककर पूछा कि मालकिन उनके लिए क्या आदेश है। साथ ही, उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि कुछ लोग उन्हें अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे थे। दो दिन पूर्व की गई इस पोस्ट के कमेंट अनुभाग में उन्होंने एक अन्य टिप्पणी भी की। इसमें उन्होंने लिखा कि यदि कोई अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखना चाहता है और जीवन जीने की कला सीखना चाहता है, तो वह उनकी प्रोफाइल से जुड़ा रहे। उन्होंने उपयोगकर्ताओं से अपनी प्रोफाइल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध भी किया।
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मजाक न समझने पर तंज
इस टिप्पणी को लेकर शुरू हुई चर्चाओं के बीच अधिकारी ने शुक्रवार को एक और संदेश साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों को पूर्णतः शुद्ध रूप से किया गया हास्य भी समझ में नहीं आता है। उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या ऐसे लोगों के लिए कोई शिक्षण या प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध है, यदि ऐसा है तो उन्हें वहां का पता बता दिया जाए। इससे 24 घंटे पूर्व जारी की गई अपनी एक अन्य पोस्ट में उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता का उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था कि यदि वे स्वयं अपनी कार्यकुशलता की प्रशंसा करने लगेंगी तो जनसंपर्क अधिकारी क्या करेंगे।
प्रेम और जनधारणा पर अन्य संदेश
सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय रहने वाली यह अधिकारी पहले भी अपनी टिप्पणियों के कारण चर्चा का विषय बनती रही हैं। उन्होंने अपने फेसबुक खाते पर प्रेम के संबंध में लिखा कि इसकी भूमिका अत्यंत अद्भुत होती है, जो अपूर्ण भले रह जाए किंतु कभी समाप्त नहीं होती। एक अन्य संदेश में उन्होंने लिखा कि अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में किसी के प्रति बनने वाली धारणाओं के लिए संबंधित व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है। वर्ष 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी जनवरी 2026 से भोपाल में शासकीय मुद्रणालय में अपर नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं।