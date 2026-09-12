मध्य प्रदेश: दिल्ली में भाजपा नेताओं की बढ़ी सक्रियता, सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात

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मध्यप्रदेश भाजपा के नेताओं की दिल्ली में लगातार बढ़ रही सक्रियता ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को इंदौर में सुगम परिवहन सेवा समिट के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे। इसके चलते उन्होंने धार का दौरा और जनविश्वास अभियान भी रद्द कर दिया। दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की चर्चा रही। इसी बीच शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से सौजन्य भेंट की। दोनों नेताओं के बीच मध्यप्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में युवाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान मध्यप्रदेश में वस्त्र एवं टेक्सटाइल क्षेत्र के विस्तार, निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की संभावनाओं और उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया।