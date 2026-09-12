लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त रविवार को:1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में आएंगे 1,835 करोड़, मिलेंगे 1,500

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मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को आगर मालवा से योजना की सितंबर की 40वीं किस्त अंतरित करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 1,835 करोड़ 9 लाख 22 हजार 450 रुपये पहुंचेंगे। नी पात्र महिला के खाते में इस बार 1,500 की मासिक सहायता आएगी।