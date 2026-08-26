मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्यपाल की मिली मंजूरी, हलाला और बहु-विवाह पर रोक

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मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी । इसके साथ ही, प्रदेश में बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर प्रभावी रोक लगाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब राज्य का विधि एवं विधायी विभाग विधेयक को मुख्य सचिव के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा।