ईद मिलादुन्नबी पर भोपाल में जुलूस: बुर्के में महिलाओं ने दिखाए तलवारबाजी के करतब, पुराने-नए शहर में उमड़ी भीड़

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ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बुधवार को भोपाल में मुस्लिम समाज ने जुलूस निकाला। पुराने शहर के मंगलवारा और नए शहर के अशोका गार्डन से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंगलवारा के जुलूस में बुर्के में शामिल मुस्लिम महिलाओं ने तलवारबाजी सहित पारंपरिक करतब दिखाए। जुलूस के दौरान पुलिस और यातायात पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली और कई मार्गों पर यातायात बदला।