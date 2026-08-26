ओंकारेश्वर में बनेगा अनूठा पञ्चायतन मंदिर: 121 कलश और 100 नक्काशीदार स्तंभ होंगे आकर्षण का केंद्र, जानें सबकुछ

ओंकारेश्वर के मान्धाता पर्वत पर विकसित हो रहे एकात्म धाम में गुरुवार को भव्य पञ्चायतन मंदिर के निर्माण की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव और संतों की मौजूदगी में सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। इस मौके पर 45 पवित्र शिलाओं का पूजन होगा। यह मंदिर इसलिए खास है, क्योंकि यहां एक ही परिसर में पांच प्रमुख देव परंपराओं का समन्वय देखने को मिलेगा। मंदिर के बीच में भगवान शिव का मुख्य मंदिर होगा, जबकि चारों कोनों में भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के मंदिर बनाए जाएंगे। पञ्चायतन पूजा का यही मूल विचार है कि अलग-अलग रूपों में पूजे जाने वाले देव एक ही परम सत्ता के स्वरूप हैं।