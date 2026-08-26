6 करोड़ का निशातपुरा स्टेशन, 27 दिन में सिर्फ 20,950 रुपए की कमाई; रोज औसतन 6 यात्रियों ने पकड़ी ट्रेन

विज्ञापन

निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का ठहराव शुरू हुए करीब एक महीना हो गया है, लेकिन शुरुआती दिनों में यहां से यात्रियों की संख्या काफी कम रही। 28 जुलाई से 23 अगस्त तक स्टेशन से सिर्फ 160 यात्रियों ने अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा शुरू की। इससे रेलवे को कुल 20,950 रुपये का राजस्व मिला। शुरुआत में निशातपुरा स्टेशन पर दो यात्री ट्रेनों की दो जोड़ी का ठहराव दिया गया है। इनमें वेरावल-जबलपुर और श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-डॉ. अंबेडकर नगर की ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के अनुसार, 27 दिनों में औसतन करीब 6 यात्रियों ने प्रतिदिन यहां से अनारक्षित कोच में यात्रा शुरू की। जानकारी के अनुसार निशातपुरा स्टेशन को शुरू करने के लिए उसके निर्माण पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।