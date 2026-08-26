भोपाल में सीलिंग का विरोध: गांधी प्रतिमा के सामने बैठे व्यापारी,बोले- मास्टर प्लान अपडेट कर निकालें रास्ता

विज्ञापन

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर भोपाल नगर निगम की नोटिस और सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बुधवार को गांधीवादी तरीके से विरोध जताया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष गोविंद गोयल के नेतृत्व में व्यापारी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) पहुंचे। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना सभा की गई और रामधुन गाई गई। व्यापारियों ने सरकार से कार्रवाई के बजाय स्थायी समाधान निकालने की मांग की।