विजय शाह मामला: कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मंत्री के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं देगी सरकार

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राज्य सरकार ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी नहीं देने की अनुशंसा की है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके बाद सरकार ने शाह के पक्ष में निर्णय लिया। इससे पहले कैबिनेट बैठक से सभी अधिकारियों को बाहर कर दिया गया। इस फैसले को लेने से पहले तर्क दिया गया कि मंत्री तीन बार मामले में सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं। अब कैबिनेट के निर्णय को राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल के स्तर पर इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस केस में 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।