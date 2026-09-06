जहरीली शराब कांड: सात साल में 60 से ज्यादा मौतों के बाद भी नहीं टूटा अवैध कारोबार का नेटवर्क

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प्रदेश में जहरीली और अवैध शराब का कारोबार कोई नई समस्या नहीं है। पिछले करीब सात वर्षों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हर बड़ी घटना के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई की, अधिकारियों पर भी गाज गिरी और सरकार ने कानून को सख्त किया। इसके बावजूद अवैध शराब बनाने और बेचने का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो सका। सरकार ने जहरीली शराब के खिलाफ कानून को और कठोर करते हुए मौत होने के मामलों में दोषी के लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक के प्रावधान किए हैं। इसके बावजूद जमीन पर चुनौती बनी हुई है।