मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा पर सख्ती: 30 सितंबर तक सभी गड्ढे भरने के निर्देश, आवारा मवेशियों पर भी होगी कार्रवाई

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सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रदेश में सड़क सुरक्षा के उपायों को और सख्त किया जाएगा। प्रबंध संचालक भरत यादव ने बुधवार को सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मैदानी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। उन्होंने खास तौर पर सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सड़क के गड्ढों को हादसों की बड़ी वजह मानते हुए इन पर कार्रवाई करने को कहा। भरत यादव ने निर्देश दिए कि 30 सितंबर तक सड़कों से सभी पॉटहोल्स यानी गड्ढे खत्म किए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।