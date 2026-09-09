फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP: Digvijaya Singh announces ‘Sanatan Swabhiman Yatra’; will travel from Ujjain to Ayodhya on Vijayadashami

एमपी: दिग्विजय सिंह ने की ‘सनातन स्वाभिमान यात्रा’ की घोषणा, विजयादशमी पर उज्जैन से अयोध्या तक जाएंगे

Wed, 09 Sep 2026 08:43 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 09 Sep 2026 08:43 PM IST
सार

दिग्विजय सिंह ने धर्म और आस्था के नाम पर कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘सनातन स्वाभिमान यात्रा’ की घोषणा की है। यात्रा 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर उज्जैन से अयोध्या तक निकलेगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, सत्य, श्रद्धा और सामाजिक सद्भाव बढ़ाना है।

विज्ञापन
MP: Digvijaya Singh announces ‘Sanatan Swabhiman Yatra’; will travel from Ujjain to Ayodhya on Vijayadashami
दिग्विजय सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' की घोषणा की है। यह यात्रा धर्म के नाम पर लूट और श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ के खिलाफ है। उन्होंने 20 अक्तूबर, 2026 को विजयादशमी के दिन उज्जैन से अयोध्या तक इसे निकालने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन


दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के नाम पर पारदर्शिता, सत्य और श्रद्धा की रक्षा करना है। साथ ही सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में प्रभु श्री राम को करोड़ों सनातनियों की आस्था का प्रतीक बताया। दिग्विजय सिंह ने 1988-89 के राम जन्मभूमि आंदोलन को याद किया।
विज्ञापन


उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के राम शिला पूजन अभियान में हिस्सा लिया था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने उस समय दान भी दिया था। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े लोगों ने चंदे का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। करोड़ों रुपये के घपले और निजी संपत्तियां तथा वाहन खरीदे जाने के प्रकरण सामने आए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: पटवारी ने बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर पार की नदी; वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप; देखें वीडियो


आरोपों का विवरण
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आस्था के बिंदु और बढ़ोतरी को लूटा गया है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर भी आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे भी चढ़ावे की लूट में शामिल हैं। उन्होंने पूरी सरकार पर चंपत राय को बचाने का आरोप लगाया।

यात्रा का उद्देश्य और सहभागिता
दिग्विजय सिंह ने विजयादशमी को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बताया। इसी भावना के साथ उन्होंने शिवधाम उज्जैन से रामधाम अयोध्या तक यात्रा का निर्णय लिया। यात्रा का ध्येय वाक्य "यतो धर्मस्ततो जयः" होगा। इसका उद्देश्य धर्म और आस्था के नाम पर कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजागरण करना है। इच्छुक लोग यात्रा में सहभागिता के लिए जारी गूगल फॉर्म से पंजीयन करा सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed