एमपी: दिग्विजय सिंह ने की ‘सनातन स्वाभिमान यात्रा’ की घोषणा, विजयादशमी पर उज्जैन से अयोध्या तक जाएंगे

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' की घोषणा की है। यह यात्रा धर्म के नाम पर लूट और श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ के खिलाफ है। उन्होंने 20 अक्तूबर, 2026 को विजयादशमी के दिन उज्जैन से अयोध्या तक इसे निकालने का निर्णय लिया है।

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दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के नाम पर पारदर्शिता, सत्य और श्रद्धा की रक्षा करना है। साथ ही सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में प्रभु श्री राम को करोड़ों सनातनियों की आस्था का प्रतीक बताया। दिग्विजय सिंह ने 1988-89 के राम जन्मभूमि आंदोलन को याद किया।उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के राम शिला पूजन अभियान में हिस्सा लिया था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने उस समय दान भी दिया था। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े लोगों ने चंदे का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। करोड़ों रुपये के घपले और निजी संपत्तियां तथा वाहन खरीदे जाने के प्रकरण सामने आए हैं।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आस्था के बिंदु और बढ़ोतरी को लूटा गया है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर भी आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे भी चढ़ावे की लूट में शामिल हैं। उन्होंने पूरी सरकार पर चंपत राय को बचाने का आरोप लगाया।दिग्विजय सिंह ने विजयादशमी को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बताया। इसी भावना के साथ उन्होंने शिवधाम उज्जैन से रामधाम अयोध्या तक यात्रा का निर्णय लिया। यात्रा का ध्येय वाक्य "यतो धर्मस्ततो जयः" होगा। इसका उद्देश्य धर्म और आस्था के नाम पर कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजागरण करना है। इच्छुक लोग यात्रा में सहभागिता के लिए जारी गूगल फॉर्म से पंजीयन करा सकते हैं।