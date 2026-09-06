एमपी में निवेश की नई उम्मीद: ग्लोबल AIM-2026 में शामिल होंगे सीएम, दुनिया के बड़े निवेशकों से करेंगे मुलाकात

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मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ाने और प्रदेश के उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तलाशने की कोशिशों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव 6 से 9 सितंबर तक दुबई के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली एआईएम कांग्रेस-2026 (Annual Investment Meeting) में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे ‘इन्वेस्ट एमपी-2026’ के तहत दुनिया के बड़े निवेशकों और कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एआईएम कांग्रेस में दुनिया के अलग-अलग देशों की सरकारों के साथ बड़े निवेशक, कंपनियां, सोवरिन वेल्थ फंड और फैमिली ऑफिस एक मंच पर जुटते हैं। इस बार 180 से ज्यादा देशों के करीब 20 हजार प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में मध्यप्रदेश को अपनी औद्योगिक, कृषि और पर्यटन क्षमता को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने रखने का मौका मिलेगा।