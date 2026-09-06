छलका IAS नेहा मारव्या का दर्द: एक साल में चौथा ट्रांसफर, बोलीं-‘अधीनस्थों की बगावत के बाद मुझे ही हटा दिया’

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मध्यप्रदेश की IAS अधिकारी नेहा मारव्या के लगातार तबादलों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। 5 सितंबर 2026 की तबादला सूची में नाम आने के बाद नेहा मारव्या ने IAS अधिकारियों के सोशल मीडिया ग्रुप में अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक साल में यह उनका चौथा तबादला है और इस बार महज 50 दिन में जिम्मेदारी बदल दी गई। नेहा ने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया कि जब उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों की कथित अनुशासनहीनता, फाइलें रोकने और उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत उचित माध्यम से की, तो कार्रवाई कर्मचारियों पर होने के बजाय उनका ही तबादला क्यों कर दिया गया?