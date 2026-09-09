इम्युनिटी की जांच से तय होगा इलाज: भोपाल में देशभर के विशेषज्ञ जुटे, वैक्सीन से लेकर भविष्य की थेरेपी पर मंथन

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एम्स दरभंगा के निदेशक प्रो. माधवनंद कर ने कहा कि सही समय पर सही निदान और उसके अनुसार उपचार मरीज की प्राथमिक जरूरत है। आधुनिक जांच तकनीकों से बीमारी की अधिक सटीक पहचान संभव हो रही है, जिससे उपचार को बेहतर तरीके से तय किया जा सकता है।एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. नरेंद्र कोतवाल ने वैक्सीन के महत्व को बताते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार करीब 14 बीमारियों से बचाव के लिए विकसित टीकों के कारण पिछले 50 वर्षों में हर मिनट लगभग छह लोगों की जान बचाई जा रही है। उन्होंने शोधार्थियों को अनुसंधान में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और लगातार मेहनत को सफलता का आधार बनाने की सलाह दी।एनआईआरईएच भोपाल के निदेशक डॉ. राजनारायण तिवारी ने कहा कि पहले प्रतिरक्षा और वैक्सीन को मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों से जोड़कर देखा जाता था। कोविड महामारी ने इस सोच को बदल दिया।अब प्रतिरक्षा विज्ञान का इस्तेमाल केवल संक्रमण तक सीमित नहीं है। गैर-संचारी बीमारियों में भी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को समझना महत्वपूर्ण होता जा रहा है।जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर संतोष कुमार कर ने कहा कि वायरस में लगातार बदलाव के कारण नए रोग सामने आ रहे हैं। ऐसे में जीवनशैली में बदलाव और प्रतिरक्षा क्षमता को बेहतर रखना भी जरूरी है।उन्होंने बताया कि वर्तमान में करीब 1600 विश्वविद्यालयों में प्रतिरक्षा विज्ञान पढ़ाया जा रहा है।बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि संस्थान आधुनिक जांच और अनुसंधान के साथ मरीजों की सुविधाओं को भी मजबूत करने पर काम कर रहा है। मरीजों के आंकड़ों को ई-सुश्रुत सॉफ्टवेयर से जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है। संस्थान के आठ सामुदायिक केंद्रों से गैस पीड़ितों और उनके आश्रितों को निशुल्क उपचार और दवाएं दी जा रही हैं। सिकल सेल एनीमिया और टीबी उन्मूलन के साथ किडनी मरीजों के लिए नियमित डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है।कार्यशाला के दूसरे दिन ऑटोइम्यून बीमारियों की पहचान, इम्यूनोग्लोबुलिन के शुद्धिकरण और नई जांच तकनीकों पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों और शोधार्थियों के बीच व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा समूह चर्चा भी होगी।