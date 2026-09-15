एमपी: ओवैसी का UCC पर बड़ा बयान, बोले- एक धर्म के कानून दूसरे पर थोपना गलत; BJP सहयोगियों से विरोध की अपील

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भोपाल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे। सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम से पहले ओवैसी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध करते हुए कहा कि संविधान नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने भाजपा के सहयोगी दलों से भी कहा कि यदि उनके भाजपा से वैचारिक मतभेद हैं तो उन्हें यूसीसी का विरोध करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि यदि टीडीएफ, जेडी(यू), कुमारस्वामी, चिराग पासवान और जयंत चौधरी पूरी तरह भाजपा की विचारधारा के साथ खड़े हैं तो यह अलग बात है। लेकिन अगर इन दलों के भाजपा से अभी भी कुछ मतभेद हैं, तो उन्हें समान नागरिक संहिता का विरोध करना चाहिए।