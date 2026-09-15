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एमपी: ओवैसी का UCC पर बड़ा बयान, बोले- एक धर्म के कानून दूसरे पर थोपना गलत; BJP सहयोगियों से विरोध की अपील

Tue, 15 Sep 2026 07:28 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 15 Sep 2026 07:28 PM IST
सार

भोपाल में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है और एक धर्म के कानून दूसरे धर्म के लोगों पर लागू करना गलत है।

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MP: Owaisi says imposing the laws of one religion on another under the UCC is wrong; calls upon BJP allies to
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : ANI

विस्तार
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भोपाल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे।  सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम से पहले ओवैसी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध करते हुए कहा कि संविधान नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने भाजपा के सहयोगी दलों से भी कहा कि यदि उनके भाजपा से वैचारिक मतभेद हैं तो उन्हें यूसीसी का विरोध करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि यदि टीडीएफ, जेडी(यू), कुमारस्वामी, चिराग पासवान और जयंत चौधरी पूरी तरह भाजपा की विचारधारा के साथ खड़े हैं तो यह अलग बात है। लेकिन अगर इन दलों के भाजपा से अभी भी कुछ मतभेद हैं, तो उन्हें समान नागरिक संहिता का विरोध करना चाहिए।
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संविधान ने अपने धर्म का पालन करने का दिया अधिकार
ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत नागरिकों को समानता और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड से शुरू होकर गुजरात और असम तक पहुंचा यूसीसी गैर-हिंदुओं पर हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू विवाह कानून और हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण से जुड़े कानून लागू करने की कोशिश है। ओवैसी ने इसे गलत बताते हुए कहा कि एक धर्म के कानून को दूसरे धर्म के लोगों पर लागू करना समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। बता दें भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू किया जाएगा। इस पर ओवैसी पहले भी सवाल उठा चुके हैं और आरोप लगाया है कि यूसीसी का उद्देश्य समानता नहीं, बल्कि मुसलमानों को निशाना बनाना है। वहीं, मध्य प्रदेश में यूसीसी को विधानसभा की मंजूरी मिल चुकी हैं। 
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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा यूसीसी
मध्यप्रदेश विधानसभा से 21 जुलाई को पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है।  राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही इसके प्रावधान प्रदेश में प्रभावी हो सकेंगे। इसके बाद विधि एवं विधायी विभाग राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा। यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। इसमें एक से अधिक विवाह पर रोक, विवाह का अनिवार्य पंजीयन और लिव-इन संबंधों के पंजीयन की व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष को उत्तराधिकार में समान अधिकार देने का भी प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
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