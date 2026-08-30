एमपी के 1.22 लाख मेधावी छात्रों के खाते में आएंगे 25-25 हजार, लैपटॉप खरीदने के लिए मिलेगी राशि

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मध्यप्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार जल्द ही उनके खातों में 25-25 हजार रुपए की राशि भेजेगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा में पहली बार में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले करीब 1.22 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 सितंबर को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राशि का अंतरण करेंगे। सरकार इस योजना के तहत विद्यार्थियों को डिजिटल पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता देती है। पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में राशि दी जाती है।