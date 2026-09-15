मध्य प्रदेश: उज्जैन में बनेगी सीमेंस एनर्जी की बड़ी यूनिट, 2,053 करोड़ का निवेश; 1,500 से ज्यादा को रोजगार

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड को 60.49 एकड़ जमीन का आशय पत्र सौंपा। यह जमीन उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी फेज-2 में दी गई है। कंपनी यहां बड़ी क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर का निर्माण करेगी। इस इकाई से 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुइल्हर्मे मेंडोंका, मुख्य वित्तीय अधिकारी हरीश शेखर और हेड-रियल एस्टेट पुनीत बंसल को आशय पत्र सौंपा। इस दौरान मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला भी मौजूद रहे।