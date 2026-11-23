एमपी: राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 23 Nov 2026 09:47 PM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 नवंबर 2026 से प्रभावी आदेश जारी कर समिति के नियमों में शिथिलता दी है।
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विस्तार
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। यह आदेश जारी 23 नवंबर 2026 से प्रभावशील होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति नियम, 2012 के नियम 3 (ख) को शिथिल किया गया है। इसके तहत समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है।
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