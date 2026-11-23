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मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। यह आदेश जारी 23 नवंबर 2026 से प्रभावशील होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति नियम, 2012 के नियम 3 (ख) को शिथिल किया गया है। इसके तहत समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है।