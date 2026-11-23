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सिंहस्थ-2028 में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियों का खाका बड़ा कर दिया है। इस बार उज्जैन में केवल घाट, सड़क और पार्किंग ही नहीं बनेंगे, बल्कि सफाई से लेकर बिजली, परिवहन और सुरक्षा तक की व्यवस्थाओं को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रमुख स्नान के दिनों में प्रतिदिन करीब 2500 टन कचरा निकलने का अनुमान है। इसके प्रबंधन के लिए रोजाना 13 हजार सफाई कर्मचारियों की तैनाती होगी। वहीं, श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए 2000 बसें चलाने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में सिंहस्थ की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की सातवीं बैठक में 2801.75 करोड़ रुपये के 33 प्रस्तावित कार्यों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण और व्यवस्थागत काम 2027 के अंत तक हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब हर महीने मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक कर कामों की प्रगति की समीक्षा होगी। इस बार सिंहस्थ को क्लीन एंड ग्रीन थीम पर आयोजित करने की तैयारी है।