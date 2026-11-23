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कलेक्टर की बैठक भी बेनतीजा, अब सरकार के दरवाजे पर दस्तक

किसानों के मुताबिक, 19 नवंबर 2026 को नरसिंहपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में शुगर मिल संचालकों और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि, मिल प्रबंधन और किसानों के बीच सहमति नहीं बन सकी। किसानों का आरोप है कि मिल मालिक उचित मूल्य देने को तैयार नहीं हैं। बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने अपनी मांगें सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए भोपाल आने का फैसला किया। विज्ञापन



किसानों की तीन मांगें, सरकार से मांगा सीधा जवाब

किसानों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, मौजूदा पेराई सत्र में गन्ने का खरीद मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया जाए। दूसरी, राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए प्रति क्विंटल 100 रुपये अतिरिक्त बोनस दे। तीसरी, शुगर मिलों को गन्ना खरीदने के 14 दिन के भीतर किसानों के खातों में भुगतान करना अनिवार्य किया जाए। भुगतान में देरी होने पर नियमानुसार ब्याज भी दिलाया जाए। विज्ञापन विज्ञापन



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राशन-पानी लेकर आए हैं, मांग पूरी होने तक रहेंगे

प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पूरी तैयारी से भोपाल आए हैं। उनके पास खाने-पीने का सामान है और जरूरत पड़ी तो वे यहीं रहकर अपना भोजन बनाएंगे। किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा।



किसानों के मुताबिक, 19 नवंबर 2026 को नरसिंहपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में शुगर मिल संचालकों और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि, मिल प्रबंधन और किसानों के बीच सहमति नहीं बन सकी। किसानों का आरोप है कि मिल मालिक उचित मूल्य देने को तैयार नहीं हैं। बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने अपनी मांगें सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए भोपाल आने का फैसला किया।किसानों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, मौजूदा पेराई सत्र में गन्ने का खरीद मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया जाए। दूसरी, राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए प्रति क्विंटल 100 रुपये अतिरिक्त बोनस दे। तीसरी, शुगर मिलों को गन्ना खरीदने के 14 दिन के भीतर किसानों के खातों में भुगतान करना अनिवार्य किया जाए। भुगतान में देरी होने पर नियमानुसार ब्याज भी दिलाया जाए।प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पूरी तैयारी से भोपाल आए हैं। उनके पास खाने-पीने का सामान है और जरूरत पड़ी तो वे यहीं रहकर अपना भोजन बनाएंगे। किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा।

भोपाल में सोमवार को गन्ने की कीमत को लेकर किसानों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। नरसिंहपुर से राजधानी पहुंचे किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया। इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। किसानों ने साफ कर दिया कि वे खाली हाथ लौटने वाले नहीं हैं। मांगें पूरी नहीं हुईं तो भोपाल में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रवादी किसान आर्मी के नेतृत्व में पहुंचे किसानों का कहना है कि पिछले तीन महीने से वे नरसिंहपुर में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, डीजल, बिजली और मजदूरी महंगी हो गई है, जबकि गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। किसानों का सवाल है कि जब चीनी के दाम ऊंचे हैं तो गन्ना उत्पादकों को उनकी उपज का सही दाम क्यों नहीं दिया जा रहा?