एमपी: दो दिसंबर को होगा नीति चिंतन शिविर, 2047 के समृद्ध मध्यप्रदेश के रोडमैप पर होगा मंथन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 23 Nov 2026 10:18 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में समृद्ध मध्यप्रदेश-2047 के लक्ष्य को लेकर 2 दिसंबर को नीति चिंतन शिविर आयोजित होगा। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टरों के साथ विकास योजनाओं, नीतिगत चुनौतियों और आगामी तीन वर्षों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा।
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विस्तार
मध्यप्रदेश सरकार 2 दिसंबर को नीति चिंतन शिविर आयोजित करेगी। इसमें प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और कलेक्टर शामिल होंगे। शिविर में समृद्ध मध्यप्रदेश-2047 के लक्ष्य, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और बीते तीन वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिविर में दो सत्र होंगे। पहले सत्र में समृद्ध मध्यप्रदेश-2047 के दस्तावेज पर चर्चा होगी, जबकि दूसरे सत्र में सतत विकास लक्ष्यों और विकास के अन्य संकेतकों की समीक्षा की जाएगी। दोनों सत्रों में आठ-आठ विषयों पर संबंधित विभाग प्रस्तुतिकरण देंगे। इस तरह कुल 16 विषयों पर चर्चा कर भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी।
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बैठक में मुख्यमंत्री ने भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले चरण के लोकार्पण को प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से 140 एकड़ में बन रहे इस परिसर के दूसरे चरण में इंडोर स्पोर्ट्स और स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के साथ छात्रावास बनाए जा रहे हैं। तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और जिम्नास्टिक हॉल प्रस्तावित है।
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उन्होंने मंत्रियों को विधानसभा के शीतकालीन सत्र (7 से 11 दिसंबर) की तैयारियां पूरी करने और विभागीय सवालों के जवाब समय पर तैयार रखने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 26.50 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। इसके अलावा कूनो में चार नए चीता शावकों के जन्म से देश में चीतों की संख्या 62 हो गई है। मध्यप्रदेश ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में भी शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है।
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बैठक में मुख्यमंत्री ने भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले चरण के लोकार्पण को प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से 140 एकड़ में बन रहे इस परिसर के दूसरे चरण में इंडोर स्पोर्ट्स और स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के साथ छात्रावास बनाए जा रहे हैं। तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और जिम्नास्टिक हॉल प्रस्तावित है।
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उन्होंने मंत्रियों को विधानसभा के शीतकालीन सत्र (7 से 11 दिसंबर) की तैयारियां पूरी करने और विभागीय सवालों के जवाब समय पर तैयार रखने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 26.50 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। इसके अलावा कूनो में चार नए चीता शावकों के जन्म से देश में चीतों की संख्या 62 हो गई है। मध्यप्रदेश ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में भी शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है।
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