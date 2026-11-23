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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को गुरु नानक जयंती (प्रकाश पर्व) की पूर्व संध्या पर अरेरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया और श्रद्धालुओं को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज में फैली बुराइयों और कमजोरियों को दूर करने के साथ समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरु नानक देव की यात्रा भारत से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंची। उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की और लंगर की परंपरा के माध्यम से समाज को बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठने और भोजन करने का संदेश दिया।